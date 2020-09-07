الرئيسية | عربي و دولي بشرى لمعلّمي 75 بلدا.. "القطرية" تمنحهم 21 ألف تذكرة مجانية

وطنا اليوم-عمان:أعلنت الخطوط الجوية القطرية، الأحد، أنها ستقدم 21 ألف تذكرة طيران مجانية للمعلمين في 75 بلدا، بمناسبة اليوم العالمي للمعلمين.

وذكر بيان صادر عن الشركة، أن هذه بادرة شكر للمعلمين على تفانيهم في تعليم الطلاب بمختلف أنحاء العالم، في خضم التحديات التي فرضها تفشي فيروس كورونا.

وأوضح أن باب التقديم للحصول على التذاكر سيفتح الاثنين في الساعة الـ04:00 بتوقيت الدوحة (07:00 ت.غ)، على أن يغلق الخميس في الساعة الـ03:59 بتوقيت الدوحة (06:59 ت.غ).

وأضاف أنه يمكن للعاملين في مجال التعليم التسجيل للاستفادة من هذا العرض، من خلال زيارة رابط خاص موجود على الموقع الرسمي للشركة.

وأكد أنه يحق للعاملين في مجال التعليم في أكثر من 75 دولة تُسير الخطوط الجوية القطرية حاليا رحلاتها إليها، الحصول على هذه التذاكر المجانية.

وأفادت بأنه لضمان نزاهة وشفافية عملية تقديم الطلبات، فسيتلقى كل بلد عددا محددا من التذاكر يوميا وعلى مدار 3 أيام.

ومنذ عام 1994 يحتفل العالم في 5 تشرين الأول/ أكتوبر من كل عام باليوم العالمي للمعلمين.

والاحتفال بمثابة إحياء لذكرى توقيع التوصية المشتركة الصادرة عن منظمة العمل الدولية ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم "يونسكو" عام 1966، المتعلقة بأوضاع المعلمين.

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