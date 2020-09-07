الرئيسية | عربي و دولي بعد إغلاق دام 7 أشهر .. أول أفواج المعتمرين تصل مكة

وطنا اليوم-عمان:استأنفت السعودية استقبال المعتمرين، الأحد، بعد تعليق لسبعة أشهر، بسبب تفشي فيروس كورونا في البلاد، وبعد موسم حج رمزي اقتصر على عدد قليل من المقيمين داخل المملكة.

وبدأ الفوج الأول للمعتمرين بدخول الحرم المكي، في وقت متأخر من مساء السبت، لأداء مناسك العمرة، بحسب ما أفادت به رئاسة الحرمين الشريفين عبر حسابها الموثق على تويتر.

ونقلت الرئاسة صورا لدخول المعتمرين الحرم المكي.

وقبل إعلان رئاسة الحرمين، ذكرت وزارة الحج والعمرة، عبر حسابها على تويتر، أن "الفوج الأول من المعتمرين يستعد لدخول الحرم المكي مع بداية العمرة"، مع نقل عدد من صور المعتمرين.

وفي 22 سبتمبر/ أيلول الماضي، أعلنت وزارة الحج في بيان، عن عودة تدريجية لأداء العمرة تبدأ بالمواطنين والمقيمين داخل المملكة في 4 أكتوبر/ تشرين الأول..

ثم يتم استقبال الراغبين من خارجها بداية من مطلع نوفمبر/ تشرين الثاني 2020، وفق خطة من أربع مراحل تراعي التدابير الصحية لمنع تفشي الفيروس..

وسيتم خلال المرحلة الأولى التي بدأت السبت، السماح بأداء العمرة للمواطنين والمقيمين من داخل المملكة، بنسبة 30 بالمئة (6 آلاف معتمر في اليوم).

والسبت، قالت وزارة الصحة، في بيان إنها سجلت 27 وفاة جراء كورونا، و419 إصابة، و626 حالة تعاف، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وأوضحت الوزارة، أن إجمالي الإصابات بلغ 335 ألفا و997، بينها 4 آلاف و850 وفاة، و320 ألفا و974 حالة شفاء.

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