الرئيسية | عربي و دولي ترامب بظهور جديد: معجزات تحدث لي خلال العلاج

وطنا اليوم-عمان:قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في فيديو جديد له أثناء تلقيه العلاج بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد، إن معجزات تحدث له خلال فترة علاجه.

وأضاف وفق فيديو بثه على حسابه الرسمي في "تويتر"، إنه يشعر بتحسن كبير، بعد أن وصل إلى المستشفى وهو متعب".

وأكد أن "معجزات تحصل لي مع تلقي العلاج، وسنرى ما سيحدث خلال الأيام المقبل".

وتابع بأن "الجميع في المستشفى يعمل ما بوسعه لأعود سريعا إلى البيت الأبيض، ويجب أن أعود سريعا حتى نتمكن من إبقاء أمريكا عظيمة دائما".

وتابع: "أتوق لاستكمال حملتي الانتخابية بالطريقة الرائعة التي بدأناها بها".

وقال بشأن إصابته بكورونا: "الملايين في العالم أصيبوا بالفيروس، وأنا لا أحاربه من أجل الأمريكيين فقط، بل من أجل العالم أجمع".

وأضاف: "أشكر جميع الموظفين الطبيين الرائعين في مركز وولتر ريد الطبي، الذي أعتقد أنه الأفضل في العالم، بينهم الأطباء والممرضات، على عملهم البارز، وصلت إلى هنا وحالتي الصحية لم تكن جيدة جدا، لكنها تحسنت بشكل كبير الآن".

وقال ترامب الذي بدا متعبا وهو يرتدي معطفا دون رابطة عنق: "بدأت أشعر بتحسن، وأعتقد أن الاختبار الحقيقي سيكون في الأيام القليلة المقبلة، سنرى ما سيحدث خلال اليومين المقبلين".

ووصف ترامب العلاجات التي تم ويتم تطويرها ضد فيروس كورونا بـ"الأعاجيب التي جاءت من الله".

من جهته، قال شون كونلي طبيب ترامب، إن الرئيس لم يصب بحمى ويتحسن بعد دخوله المستشفى، لكنه أوضح أنه لم يتجاوز بعد مرحلة الخطر.

وذكر كونلي في بيان "لقد قضى معظم الظهيرة في مباشرة أعماله، وكان يتحرك في الجناح الطبي بدون صعوبة".

وتضاربت الأنباء في الولايات المتحدة حول صحة ترامب، الذي أعلن الجمعة إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وفي حين أكد فريقه الطبي استقرار صحته، السبت، قال مسؤولو حملته الانتخابية في وقت سابق إنه "يعاني من مشاكل تنفسية إثر إصابته بفيروس كورونا".

ونقلت شبكة "سي أن أن" الأمريكية عن أحد مستشاري الحملة (لم تسمه) قوله إن "وضع ترامب الصحي خطير ومثير للقلق".

وأضاف المستشار أن "ترامب يعاني من حالة تعب وإرهاق، بالإضافة إلى بعض المشاكل التنفسية".

وفي وقت سابق، قال طبيب البيت الأبيض شون كونلي إن ترامب "بخير"، وبدأ في تناول الدواء المضاد للفيروسات "ريمديسيفير".

وفي وقت لاحق، أفادت وكالة "أسوشييتد برس"، نقلا عن مصادر مطلعة، بأن حالة ترامب "مقلقة للغاية"، لافتة إلىو أن ساعاته المقبلة ستكون "حرجة".

ونقلت الوكالة الأمريكية عن مصدر آخر مطلع أن الرئيس ترامب تلقى دعما بالأكسجين في البيت الأبيض قبل نقله إلى المستشفى.

يشار إلى أن ترامب أعلن رسميا إصابته وزوجته ميلانيا ترامب بفيروس كورونا، الجمعة الماضي.

وأكد الفريق الطبي للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، السبت، أن الأخير بحالة صحية جيدة جدا، ولا يعاني من مشاكل في التنفس في الوقت الحالي.

ونقل ترامب إلى مركز "والتر ريد" الطبي العسكري للعلاج.

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