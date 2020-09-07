وطنا اليوم - اعلن مدير حملة الرئيس الأميركي دونالد ترامب الانتخابية، بيل ستيبين، إصابته بفيروس كورونا.

هذا وأعانت كيليان كونواي، المستشارة السابقة لترامب إصابتها بفيروس كورونا، وقالت إنها تعاني من أعراض خفيفة (سعال خفيف) وبدأت عملية الحجر الصحي باستشارة الأطباء.

وكانت كونواي حضرت مراسم ترشيح الرئيس ترامب للقاضية آمي باريت، في البيت الابيض السبت الماضي، لعضوية المحكمة العليا.

في غضون ذلك، أكد طبيب البيت الأبيض أن ترامب بدأ بتلقي عقار "رمديسفير" المضاد لفيروس كورونا ولا يحتاج لأكسجين إضافي.

وقد انتقل ترامب، أمس الجمعة، إلى مستشفى "ووالتر ريد" العسكري لتلقي العلاج بعد إصابته بفيروس كورونا.

المتحدثة باسمِ البيت الأبيض كايلي ماكناني، قالت إن الرئيس الأميركي، سيمارِس مهامه من المستشفى العسكري لبِضعة أيامٍ كإجراءٍ احترازِي.

ترامب في رسالته الصوتية نشرها على تويتر قال "أنا ذاهب إلى مستشفى ووالتر ريد، أعتقد أنني أبلي بلاءً حسناً، لكننا سنعمل على التأكد من أن الأمور تسير على ما يرام، والسيدة الأولى بحالة جيدة جداً".