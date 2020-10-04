الرئيسية | عربي و دولي خبراء: عمر ترامب ووزنه وجنسه تجعله في خطر من كورونا

وطنا اليوم-عمان:قال خبراء في مجال الصحة، الجمعة 2 أكتوبر/تشرين الأول 2020، إن جنس الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وعمره ووزنه كلها عوامل تجعله أكثر عرضة للإصابة بأعراض حادة لمرض كوفيد-19، كما تجعل احتمال وفاته بسبب المرض حوالي 4%، حسب ما ذكره تقرير لوكالة "رويترز".

بينما ذكرت وكالة أسوشيتد برس وصحيفة نيويورك تايمز أن مسؤولاً بالبيت الأبيض قال إن دونالد ترامب يعاني من "أعراض خفيفة" لمرض كوفيد-19 بعد الكشف عن إصابته هو وزوجته بفيروس كورونا. وقال مصدران مطلعان على حالته للصحيفة إنها تشبه أعراض البرد.

لكن من الصعب تقييم الاحتمالات بدقة؛ نظراً لأن عوامل مثل مستويات اللياقة البدنية والنشاط بشكل عام والحالة الصحية قبل الإصابة والأبحاث الطبية الحديثة يمكن أن تحدث فرقاً كبيراً.

فرص النجاة من المرض: إذ أشارت ورقة عمل صادرة عن المكتب الوطني الأمريكي للأبحاث الاقتصادية نُشرت في يوليو/تموز إلى أن احتمال وفاة شخص مصاب بفيروس كوفيد-19 يتراوح عمره بين 70 و79 عاماً، لكنه يتمتع بصحة جيدة يبلغ 4.6% بغض النظر عن جنسه.

بينما استشهد ديفيد شبيجلالتر، أستاذ المخاطر وخبير الإحصاء في جامعة كامبردج البريطانية، بجهاز يحسب فرص النجاة من مرض كوفيد-19 والذي وضع احتمالات الوفاة لرجل أبيض يتمتع بصحة جيدة ويبلغ من العمر 74 عاماً ومصاب بكوفيد-19 خلال ذروة الوباء في بريطانيا في وقت سابق من هذا العام عند ما بين 3 و4%.

كما قال إن هذا الخطر الآن "يفترض أن يكون أقل إلى حد ما"، حيث اكتسب الأطباء في جميع أنحاء العالم خبرةً في علاج المرض.

وضعه "في خطر": من جهته، قال مايكل هيد، أستاذ الصحة العالمية في جامعة ساوثهامبتون البريطانية، إن "وضع الرئيس يدرجه في التصنيف على أنه في خطر. فهو يبلغ من العمر 74 عاماً، ويقال إنه يعاني من زيادة الوزن".

فيما تضع معلومات قدمها طبيب من البيت الأبيض في يونيو/حزيران الرئيس في فئة البدناء، والتي تضاعف ثلاث مرات خطر حاجته إلى العلاج في المستشفى، وفقاً لبيانات من المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها الصادرة في أغسطس/آب.

الغولف والمشي: حتى بالنسبة للأشخاص الأصحاء الذين تتراوح أعمارهم بين 65 و74 عاماً والمصابين بفيروس كورونا، فإن خطر الوفاة أعلى 90 مرة من أولئك الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و29 عاماً، وفقاً لبيانات المراكز.

إذ قال جوليان تانغ، الخبير في علوم الجهاز التنفسي بجامعة ليستر، إنه بصرف النظر عن العمر والسمنة "يمكن أن تؤدي مشاكل طبية حالية أخرى مثل السكري وارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب والرئة المزمنة الأخرى إلى اشتداد أعراض مرض كوفيد-19".

لكن نافيد ستار، أستاذ الطب الأيضي (طب التمثيل الغذائي) في جامعة جلاسكو، أشار إلى أن ترامب ليس معروفاً عنه أنه مصاب بأمراض مزمنة، كما أنه نشيط بشكل معقول، فهو يلعب الغولف بشكل متكرر ويبدو أنه يمشي بخفة، الأمر الذي قد يساعد في درء بعض المخاطر.

يواصل أداء مهامه ويلتزم بالتباعد: من جهة أخرى، قال مسؤول كبير في البيت الأبيض، الجمعة، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونائبه مايك بنس سيعملان من مقرّين منفصلين بعد ساعات من إعلان الرئيس ثبوت إصابته بفيروس كورونا.

كما ذكر المسؤول الذي طلب عدم ذكر اسمه أن ترامب "ليس عاجزاً" عن أداء مهامه، لكنه أضاف أن طاقمي العمل التابعين للرئيس ونائبه سيعملان أيضاً بمعزل عن بعضهما البعض "زيادة في الحرص".

فيما قال المسؤول: "الرئيس ليس عاجزاً عن أداء مهامه. إنه يعمل بالفعل من مقر إقامته.. ما فعلناه بدافع من الحذر الشديد هو أننا فصلنا نائب الرئيس عن الرئيس.. فصلنا الموظفين تحسباً لحدوث شيء". ولم يرد مكتب نائب الرئيس بعد على طلب للتعليق، لكن المتحدث باسمه ديفين أومالي قال على تويتر في وقت سابق اليوم إن نتيجة فحص بنس كانت سلبية.

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