الرئيسية | عربي و دولي وزير بحكومة الاحتلال يعلن استقالته: لا أثق بنتنياهو بتاتا

وطنا اليوم-عمان:أعلن وزير السياحة في حكومة الاحتلال، أساف زامير، من حزب "كاحول لافان"، عن استقالته من منصبه الجمعة، مشددا على أنه لا يثق بتاتا برئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو.

وقال زامير عبر صفحته على "فيسبوك" أنه قرر الاستقالة بشكل نهائي في أعقاب المصادقة على قيود على المظاهرات ضد نتنياهو. "لم أعد قادرا على الجلوس في حكومة ليس لدي أي ثقة برئيسها. وصوتت عدة مرات ضد قرارات الحكومة، لكني أتحمل مسؤولية جماعية لتنفيذها رغم معارضتي".

وأضاف أنه حاول التأثير على الحكومة من داخلها "لكني لم أعد أشعر بذلك".

وتابع زامير أنه "بعد أربعة أشهر ونصف الشهر كعضو في الحكومة، أؤكد بأسف أن أزمة كورونا وتبعاتها الرهيبة موجودة في أفضل الأحوال في المرتبة الثانية من سلم أولويات رئيس الحكومة. واعتباراته الشخصية والقانونية على رأس اهتمامات نتنياهو. وهذا واضح في كل خطوة وشبر. فكورونا يضرب ونحن ننشغل طوال أسابيع تقريبا بالمظاهرات فقط".

وسعى نتنياهو إلى فرض قيود على المظاهرات ضده والتي تطالبه بالاستقالة بعد فشله في إدارة أزمة كورونا ولوائح الاتهام بمخالفات فساد ضده.

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