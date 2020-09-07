الرئيسية | عربي و دولي مقام لخاشقجي أمام قنصلية السعودية بإسطنبول

وطنا اليوم-عمان:أقام ناشطون وحقوقيون مقاما للصحفي السعودي الراحل جمال خاشقجي، أمام القنصلية السعودية في إسطنبول التي قتل فيها.

وأعلن ياسين أقطاي، مستشار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الجمعة، افتتاح المقام، ليكون مزارا لقبر خاشقجي الذي لم يقام بسبب اختفاء جثته.

وقال أقطاي خلال مشاركته في الفعالية، إنهم جاؤوا ليذكروا العالم بقضية خاشقجي.

وأكد أن "قتلته نفذوا جريمتهم بشكل متعمد، وكان عددهم كبيرا، وقتلوه دون وجه حق".

وأضاف أن "القضاء التركي ما يزال يبحث القضية، في حين أن القضاء السعودي قام للأسف بالتغطية على الجريمة، وليس ليحقق العدالة".

وأكد أن "القضاء جاء ليبرأ القتلة"، مشيرا إلى أن "كل الإشارات والأدلة تشير إلى بعض الأشخاص بأنهم متهمون ولم يحصل محاسبتهم".

وتساءل: "هل كان هناك تحقيق حقيقي من السلطات السعودية؟".

وعند سؤاله بشأن الأشخاص الذين أضافتهم تركيا حديثا إلى لائحة الاتهام بقضية خاشقجي، قال إن "تنظيف الأدلة جزء من الجريمة، لذلك من جاؤوا لينظفوا الجريمة شركاء فيها، لذلك تمت إضافتهم إلى لائحة الاتهام في تركيا، وعددهم ستة أضيفوا حديثا".

وشدد على أن "هذا الأجراء ذكي"، مشيرا إلى أن "من بينهم الذي دعا خاشقجي إلى القنصلية واسمه سلطان، وهو من ضمن المتهمين الآن".

وقال: "لو كان ولي العهد غافلا عما قاموا به، إذن لماذا أرسل فريق تنظيف وراء الجريمة؟".

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