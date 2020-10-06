الرئيسية | عربي و دولي قوات أذربيجان استهدفت خانكندي عاصمة إقليم ناغورني كاراباخ

وطنا اليوم-عمان:أعلنت وزارة الدفاع الأرمنية أن قوات أذربيجان قصفت اليوم الجمعة مدينة خانكندي (ستيباناكرت)، عاصمة جمهورية قره باغ المعلنة من جانب واحد، ما أدى إلى سقوط جرحى وإضرار بالبنى التحتية.

وأعلنت أرمينيا اليوم الجمعة، استعدادها لإجراء مفاوضات حول قره باغ في إطار مجموعة مينسك، التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا.

أرمينيا تعلن استعدادها لإجراء مفاوضات حول قره باغ في إطار مجموعة مينسكالأمم المتحدة تنفض يديها من النزاع بين أرمينيا وأذربيجان

وقالت وزارة الخارجية الأرمنية، اليوم الجمعة في بيان: "إننا نرحب بحقيقة أن رؤساء الدول المشاركة في رئاسة مجموعة مينسك التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا أدانوا بشدة استخدام القوة في منطقة الصراع في ناغورني كاراباخ (قره باغ). وأرمينيا ملتزمة بحل الصراع سلميا. وسنواصل بحزم صد عدوان أذربيجان، ولكننا في نفس الوقت مستعدون للعمل مع البلدان المشاركة في مجموعة مينسك التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، من أجل وقف إطلاق النار، على أساس اتفاقات 1994-1995"

ويأتي تصريح وزارة خارجية أرمينيا بعد البيان المشترك الذي صدر أمس عن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، دعوا فيه إلى وقف فوري للأعمال القتالية في منطقة قره باغ.

المصدر: تاس

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