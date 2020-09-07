المناظرة سيرك غرور وكذب وعدائية ...

وطنا اليوم - شرت The Guardian مقالا للامريكية مويرا دانيغان عن المناظرة الأولى بين دونالد ترامب و جو بايدن.

تقول مويرا خلال 90 دقيقة لم يستمع الأمريكيون إلى مناقشة جادة بشأن الأزمات المؤلمة التي خربت حياتهم.

وترى أن مهمة بايدن كانت غاية في الصعوبة، إذ لم يكن بمقدوره إكمال فكرة واحدة أمام هجمات ترامب المتكررة وان بايدن وصف ترامب بالمهرج أكثر من مرة وكان يقصد ذلك، متعمدا النظر إلى الكاميرا وليس إلى منافسه أو إلى مدير المناظرة.

وتقول أن ذلك الأسلوب يشفي الغليل لأنه لم يتعامل مع ترامب بالاحترام واللباقة التي لا يستحقهما. وتضيف أن تعامل بايدن مع ترامب باستخفاف ذكّر بالطريقة التي تعاملت بها معه هيلاري كلينتون التي تخلت عن لباقتها وصبرها في المناظرات معه.

وتصف الكاتبة المناظرة بانها "سيرك الغرور والكذب والعدائية التي لم تكشف شيئا جديدا عن المرشحَين".