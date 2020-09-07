 وطنا نيوز -رغد صدام حسين تعزي بأمير الكويت
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رغد صدام حسين تعزي بأمير الكويت
التاريخ : 01-10-2020 07:11:04 المشاهدات: 1485

وطنا اليوم - تقدمت رغد صدام حسين ابنة الرئيس العراقي الراحل بالعزاء إلى الشعب الكويتي بوفاة الأمير صباح الجابر الصباح الذي وافته المنية الثلاثاء عن عمر ناهز 91 عامًا.

وقالت الابنة الكبرى رغد في تغريدة نشرتها عبر حسابها الرسمي على موقع التدوين "تويتر" مساء الأربعاء: "نحن رغد صدام حسين نقدم التعازي إلى شعب الكويت.. إنا لله وإنا إليه راجعون".






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