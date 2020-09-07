الرئيسية | عربي و دولي أردوغان: القدس مدينتنا .. وآثار المقاومة العثمانية تشهد على ذلك

وطنا اليوم-عمان:قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الخميس، إن القدس "مدينتنا"، مستشهدا بأنه من الممكن إلى اليوم العثور فيها على آثار المقاومة العثمانية.

وقال أردوغان: "القدس مدينتنا، سيما أنه من الممكن إلى اليوم العثور على آثار المقاومة العثمانية التي اضطرت للخروج منها خلال الحرب العالمية الأولى"، بحسب ما ذكرت وكالة أنباء "الأناضول" التركية.

وانتقد أردوغان أرمينيا ووصفها بالدولة المارقة، مضيفا: "أحذر أولئك الذين يدعمون الدولة المارقة (أرمينيا) من أنهم سيحاسبون أمام الضمير المشترك للإنسانية"، بحسب الوكالة.

وقال أردوغان في هذا السياق: "على الغرب المطالبة أولا بإنهاء الاحتلال الأرميني لأراضي أذربيجان قبل أي وقف لإطلاق النار".

وأردف: "ترك الإدارة الأرمينية كل شيء يتعلق بجوهر الأزمة الحالية وإصرارها على إطلاق الافتراءات بحق تركيا لن يخرجها من ورطتها".

وانتقد أردوغان، في وقت سابق، استجابة الاتحاد الأوروبي للأزمات، بالقول: "إلى الآن لا توجد أزمة واحدة في منطقتنا جرى حلها بمبادرة من الاتحاد الأوروبي"، مضيفا: "بل على العكس فإن كل أزمة تدخل فيها الاتحاد تكبر وتكتسب أبعادا جديدة".

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