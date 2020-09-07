الرئيسية | عربي و دولي لبنان يعلن عن اتفاق إطار للتفاوض مع الاحتلال بشأن الحدود

وطنا اليوم-عمان:أعلن رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري، عن التوصل لاتفاق إطار مع الاحتلال الإسرائيلي، بهدف بدء مفاوضات لترسيم الحدود البحرية.

وقال بري في تصريحات صحفية متلفزة الخميس، "إن الاتفاق الإطاري ينص على أن تبذل أمريكا جهودا لتهيئة أجواء إيجابية لنجاح المحادثات بأسرع ما يمكن، وحال نجاحه سيتم إيداعه لدى الأمم المتحدة".

وكشف بري أن الاجتماعات ستعقد في قاعدة للأمم المتحدة قرب الحدود بجنوب لبنان تحت رعاية الأمم المتحدة.

ولفت بري إلى أنه بدأ منذ عام 2010 بمطالبة الأمم المتحدة بترسيم الحدود البحرية مع "إسرائيل".

من ناحية أخرى، قال: "تدرك الولايات المتحدة الأمريكية أن حكومتي لبنان وإسرائيل مستعدتان لترسيم الحدود استنادا للتجربة الإيجابية للآلية الموجودة من تفاهم أبريل/ نيسان 1996".

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