كورونا يهدد مشافي الاحتلال.. وبريطانيا تسجل أرقاما لافتة

وطنا اليوم-عمان:اعلنت وزارة الصحة لدى الاحتلال تسجيل 4949 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة الاخيرة من أصل 34352 نتيجة فحص، في الوقت الذي حذرت فيه دوائر أمنية من عدم قدرة المستشفيات على استيعاب فرضية وقوع حرب بسبب السعة شبه الكاملة لجميع المستشفيات.

وفي هذا الصدد قالت المؤسسة الأمنية الإسرائيلية في تقرير نقلته وكالة معا الفلسطينية، إنه من المتوقع أن تصل المستشفيات إلى عتبة طاقتها الاستيعابية في القريب العاجل من حيث استقبال المرضى بشكل عام وأنها لن تتمكن من استقبال جرحى في حال نشوب حرب في الشمال.

وأضافت أن "هذه المعطيات تشير إلى وجود مشكلة في قدرة الدولة على التعامل مع حالات الطوارئ من كوارث طبيعية إلى أوبئة، لكنها تشير أيضا إلى إشارة تحذير بأنه في حالة اندلاع حرب في الشمال يرجح أن تؤدي إلى دمار وخسائر أكثر مما كانت عليه في حروب إسرائيل السابقة".

ديزني تعتزم تسريح 28 ألفا بسبب كورونا ومدينة نيويورك تفرض الكمامات

هدد رئيس بلدية مدينة نيويورك بتغريم أي شخص لا يضع كمامة في الأماكن العامة، في حين قالت شركة والت ديزني إنها ستقوم بتسريح نحو 28 ألفا من موظفيها حيث لا تزال مدينة الملاهي الرئيسية التابعة لها في كاليفورنيا مغلقة أثناء جائحة فيروس كورونا.

وطبقا لإحصاءات رسمية فإن أكثر من 205 آلاف لقوا حتفهم في الولايات المتحدة فيما أصيب ما يقرب من 7.2 مليين شخص منذ بدء الجائحة في آذار/مارس.

وفي ديزني، قالت الشركة في بيان إن نحو ثلثي العاملين الذين يواجهون التسريح من العمال بدوام جزئي. ولا يزال متنزه ديزني لاند المتنزه الأصلي للشركة مغلقا بأمر من مسؤولي ولاية كاليفورنيا.

وفي نيويورك، قال رئيس البلدية بيل دي بلاسيو إن المدينة ستفرض غرامة تصل إلى ألف دولار على المقيمين أو الزائرين إذا رفضوا وضع كمامة في الأماكن العامة.

ميركل تعتزم تشديد إجراءات مكافحة كورونا دون فرض عزل عام

قالت المستشارة أنجيلا ميركل إن ألمانيا ستقيد حجم التجمعات وتفرض غرامات على من يستهينون بضوابط المتابعة وذلك في إطار جهود كبح انتشار فيروس كورونا خلال فصلي الخريف والشتاء.

وقالت بعد مؤتمر مع قادة ولايات ألمانيا الستة عشر إن هذه القيود ستفرض تجنبا لفرض عزل عام جديد بأنحاء البلاد "بأي تكلفة"، مشيرة إلى أن الحفاظ على الاقتصاد له الأولوية.

ووفق المعايير الأوروبية شهدت ألمانيا معدلات إصابة ووفاة منخفضة نسبيا حتى الآن خلال الجائحة لكن ميركل قالت إن الحالات يمكن أن تصل إلى 19200 يوميا إذا استمرت الاتجاهات الحالية.

وسجلت ألمانيا 2089 إصابة بفيروس كورونا اليوم الثلاثاء مما رفع إجمالي الإصابات إلى 287421 إصابة بينها 9471 وفاة وفق ما ذكر معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية.

وقالت "استراتيجية البؤر النشطة" إنها ستضع حدا لحضور الحفلات الخاصة عند 25 شخصا والحفلات العامة عند 50 شخصا في المناطق التي يصل فيها معدل الإصابة إلى 35 شخصا لكل 100 ألف خلال سبعة أيام.

وإذا وصل المعدل إلى 50 شخصا لكل 100 ألف فستقيد الاحتفالات الخاصة بحضور 10 أشخاص كحد أقصى و25 شخصا في الحفلات العامة.

وانكمش الاقتصاد الألماني بنسبة 9.7 بالمئة في الربع الثاني مع انهيار إنفاق الأسر واستثمارات الشركات والتجارة في ذروة الجائحة. وأطلقت حكومة ميركل إجراءات تحفيزية متنوعة.

إصابة تياجو لاعب ليفربول بفيروس كورونا

قال ليفربول بطل الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم إن لاعبه الجديد تياجو ألكانتارا أصيب بفيروس كورونا ويعزل نفسه حاليا بعد ظهور أعراض بسيطة عليه.

ولن يشارك اللاعب الإسباني، الذي انضم من بايرن ميونيخ في وقت سابق من الشهر الحالي وخاض مباراته الأولى في الانتصار 2-صفر على تشيلسي، في المباراتين القادمتين عقب غيابه عن فوز ليفربول 3-1 على أرسنال باستاد أنفيلد.

وقال جيم موكسون طبيب الفريق الأول في ليفربول في بيان: "الكشف عن نتيجة فحص كوفيد-19 علنا شيء يعود لاختيار كل لاعب.

اتبعنا كافة البروتوكولات وتياجو على ما يرام. سيعزل نفسه حاليا وفقا للإرشادات ونأمل أن يعود إلينا سريعا".

ويلتقي ليفربول مع أرسنال باستاد أنفيلد في دور الستة عشر لكأس رابطة المحترفين الإنجليزية الخميس ويعود إلى الدوري لمواجهة أستون فيلا خارج الديار الأحد القادم.

بريطانيا تسجل 7143 إصابة جديدة بكورونا في أكبر قفزة يومية

سجلت بريطانيا 7143 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، الثلاثاء، وهو أعلى رقم يومي ترصده حتى الآن.

وأعلنت كذلك عن 71 حالة وفاة في غضون 28 يوما من اختبار كوفيد-19، وذلك في أكبر حصيلة منذ تسجيلها 97 حالة في أول يوليو /تموز.

وتفرض السلطات إجراءات العزل العام في جميع أنحاء البلاد، حيث تحاول الحكومة الحد من انتشار الفيروس.