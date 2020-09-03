الرئيسية | عربي و دولي نواف الأحمد الصباح يؤدي اليمين الدستورية أميرا للكويت

وطنا اليوم-عمان:أدى الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، اليمين الدستورية أميرا للكويت، أمام مجلس الأمة الكويتي، الأربعاء، خلفا للأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.

وكان رئيس مجلس الأمة الكويتي، مرزوق الغانم، قد قال في وقت سابق إن الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح سيؤدي اليمين الدستورية أمام مجلس الأمة خلال جلسة خاصة الأربعاء.

وأوضح الغانم في تصريح صحفي نقلته وكالة الأنباء الكويتية "كونا"، أنه "التقى الشيخ نواف، بمعية رئيس الوزراء، صباح الخالد الحمد الصباح، حيث تقرر أن يؤدي سموه اليمين الدستورية أمام مجلس الأمة الأربعاء".

وتابع: "استمعنا خلال اللقاء لتوجیھات سمو الأمیر السامیة، وتقرر دعوة مجلس الأمة لعقد جلسة خاصة في تمام الساعة الحادیة عشرة صباحا یؤدي خلالھا سموه الیمین الدستوریة وفقا لنص المادة (60 من الدستور)".

وقال نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية في الكويت، أنس الصالح، عقب اجتماع لمجلس الوزراء: "عملا بأعمال الدستور بشأن أحكام توارث الامارة فإن مجلس الوزراء ينادى الشيخ نواف الأحمد أميرا لدولة الكويت. تعلن دولة الكويت الحداد الرسمي لمدة أربعين يوما"، وفق "رويترز".

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