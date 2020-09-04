الرئيسية | عربي و دولي شاهدوا : "إن شاء الله" تشعل المناظرة الأولى بين ترامب وبايدن

وطنا اليوم-عمان:تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الثلاثاء 29 سبتمبر/أيلول 2020، بصورة واسعة، مقطع فيديو للمرشح الديمقراطي للانتخابات الأمريكية جو بايدن، وهو يقاطع منافسه الرئيس دونالد ترامب، أثناء حديث الأخير عن ضرائبه قائلاً: "إن شاء الله"، وهو تعبير عربي، قد يكون استخدامه هو الأول من نوعه في أي مناظرة رئاسية بين مرشحين للبيت الأبيض.

الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي عن المناظرة بدا فيه بايدن وهو يقاطع ترامب الذي كان يتحدث عن ضرائبه، واعداً بنشر إقراره الضريبي لعام 2016، بمجرد انتهاء دائرة الإيرادات الداخلية من تدقيقه.

عندما ضغط المذيع كريس والاس الذي كان يدير المناظرة على ترامب ليقول متى سينشر ضرائبه؟ قاطعه بايدن قائلاً: "متى إن شاء الله؟".

أثار المقطع تفاعلاً واسعاً بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حيث لفت أنظارهم رد بايدن بـ"اللغة العربية" على ترامب، بقوله "إن شاء الله"، في إشارة ضمنية إلى أنه لن يكشف عن سجله الضريبي.

وجاء هذا في المناظرة الأولى في الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2020، والتي انطلقت ليل الثلاثاء 29 سبتمبر/أيلول 2020، بين الرئيس الحالي، والمرشح الجمهوري للرئاسة دونالد ترامب، ومنافسه المرشح الديمقراطي جو بايدن، نائب الرئيس السابق.

حيث بدأ النقاش في المناظرة حول المحكمة العليا، وقال ترامب: "لدينا الحق في تسمية مرشحة للمحكمة العليا"، فيما أكد بايدن أنه لا يحق للجمهوريين تعيين قاضية جديدة في المحكمة العليا قبيل الانتخابات الرئاسية.

في حين تستغرق المناظرة 90 دقيقة بحضور جمهور محدود ملتزم بقواعد التباعد الاجتماعي بسبب الوباء في جامعة كيس ويسترن ريزيرف في كليفلاند. وهذه هي المناظرة الأولى من ثلاث مناظرات من المقرر إجراؤها.

وقال منظمون إن الحضور حوالي 80 شخصا، بمن فيهم أفراد عائلتي المرشحين وضيوفهما وموظفو الحملتين والمضيفون ومسؤولو الصحة والأمن والصحفيون.



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