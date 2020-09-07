الرئيسية | عربي و دولي وفاة أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح

وطنا اليوم-عمان:أعلن التلفزيون الكويتي، الثلاثاء، وفاة أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.

بويع الشيخ صباح بالإجماع أميراً لدولة الكويت في 29 كانون الثاني/يناير 2006.

وصدر مرسوم أميري بتاريخ 13 يوليو/تموز 2003 بتعيينه رئيسا لمجلس الوزراء، وتولى منصب النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية في 18 تشرين الثاني/أكتوبر 1992، وكان نائبا لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للخارجية في 3 آذار/مارس 1985.

عُين وزيرا للإعلام بالوكالة بالإضافة إلى منصبه نائبا لرئيس مجلس الوزراء ووزيراً للخارجية في الفترة، من 4 آذار/مارس 1981 وحتى 9 شباط/فبراير 1982، وعين نائبا لرئيس مجلس الوزراء بتاريخ 16 شباط/فبراير 1978 إضافة إلى منصب وزير الخارجية.

تولى منصب وزير للإعلام بالوكالة في الفترة من 2 شباط/فبراير 1971 وحتى 3 شباط/فبراير 1975 إضافة إلى منصبه وزيرا للخارجية، وتولى منصب وزير الخارجية ابتداء من 28 كانون الثاني/يناير 1963 واستمر في تقلد هذا المنصب في جميع الحكومات التي شكلت منذ عهد الاستقلال وحتى 20 نيسان/أبريل 1991.

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