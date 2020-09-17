الرئيسية | عربي و دولي أمير الكويت يتصدر تويتر وبيان رسمي بعد أنباء عن وفاة أمير البلاد

وطنا اليوم-عمان:علقت الحكومة الكويتية، اليوم الثلاثاء، على ما يشاع حول وفاة أمير البلاد، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.

ودعا الناطق الرسمي باسم الحكومة الكويتية، طارق المزرم، إلى "أخذ المعلومات من المصادر الرسمية وعدم الالتفات إلى ما يثار في مواقع التواصل الاجتماعي"، بحسب صحيفة "القبس" الكويتية.

وتصدر أمير الكويت، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، التريند على تويتر الكويت والوطن العربي، وتناقل نشطاء فى هشتاج يحمل اسمه "#الشيخ_صباح_الاحمد_الصباح" بعد نعت حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد.، ودعا له الكويتيون والعرب بالشفاء العاجل.

وفي 23 يوليو الماضي، سافر أمير الكويت إلى الولايات المتحدة الأمريكية من أجل استكمال علاجه بعد عملية جراحية أجراها في بلاده، وقبل سفره، فوَض الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، ولي عهده الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح بممارسة بعض صلاحياته الدستورية.

وكان نفى الديوان الأميري في الكويت منذ أسبوعين، ما تداولته بعض وسائل الإعلام من أخبار عارية عن الصحة، وأكد أن صحة أمير الكويت مستقرة.

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