الرئيسية | عربي و دولي كورونا يتوحش في شرق المتوسط ويسجّل أكبر زيادة بالاصابات

وطنا اليوم-عمان:قالت منظمة الصحة العالمية، إن بيانات إقليم شرق المتوسط أظهرت أكبر زيادة بعدد حالات الإصابة المؤكدة الجديدة بفيروس كورونا، بنسبة زيادة بلغت 9 بالمئة خلال الأسبوع الماضي، مقارنة بالأسبوع الذي سبقه.

ووفقا لتقرير المنظمة الأسبوعي الذي تستعرض فيه آخر المستجدات الأسبوعية للوضع الوبائي لجائحة كورونا عالميا، والمنشور على موقعها الإلكتروني اليوم الثلاثاء، فقد تم الإبلاغ لغاية الأسبوع الممتد من 21 إلى 27 من شهر أيلول الجاري، عن أكثر من 2 مليون حالة جديدة عالميا، وتم الإبلاغ عن 36 ألف حالة وفاة جديدة عالميا، وهو ما يماثل الأرقام التي تم الإبلاغ عنها في الأسبوع السابق،متوقعة أن تتجاوز الوفيات التراكمية مليون وفاة في الأسبوع المقبل.

وأظهرت بيانات المنظمة، أن إقليم الأميركيتين لا يزال يحمل أعلى معدل للإصابة بالفيروس على مستوى العالم، حيث كان نصيب هذا الإقليم نسبة 38 بالمئة من جميع الحالات الجديدة، و52 بالمئة من جميع الوفيات الجديدة عالميا، في الأيام السبعة الماضية، علما بأن حالات الإصابة والوفيات الجديدة للإقليم متشابهة مقارنة بالأسبوع الذي قبله.

وأظهرت البيانات، أن الإقليم الأوروبي شهد ارتفاعا كبيرا في عدد الوفيات بزيادة مقدارها 9 بالمئة خلال الأسبوع الماضي مقارنة بالأسبوع السابق.

وأشارت المنظمة في تقريرها الأسبوعي، أنه تم الإبلاغ حتى الآن عن أكثر من 7ر32 مليون إصابة تراكمية، و991 ألف حالة وفاة تراكمية عالميا.

وكانت المنظمة حذرت في وقت سابق، من الوصول إلى مليوني وفاة قبل التوصل إلى لقاح للفيروس، مطالبة الدول بفعل كل ما في وسعها لخفض عدد الوفيات.

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