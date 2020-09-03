صحيفة : ترامب تهرب من الضرائب 10 سنوات بحيلة اخترعها

وطنا اليوم-عمان:قالت صحيفة نيويورك تايمز، الأحد 27 سبتمبر/أيلول 2020، نقلاً عن بيانات الإقرار الضريبي، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لم يدفع سوى 750 دولاراً فقط من ضرائب الدخل في عامي 2016 و2017، فضلاً عن تهرب ضريبي آخر استمر لسنوات.

حصد مئات الملايين: الصحيفة أشارت إلى أن ترامب لم يدفع الضرائب بعد إبلاغ لسنوات عن تكبد مشروعاته التجارية خسائر فادحة، كي يحدث توازناً مع إيراداته التي بلغت مئات الملايين من الدولارات.

أضافت الصحيفة أن ترامب، الذي رفض التقرير بوصفه "أخباراً كاذبة"، لم يدفع ضرائب على الدخل خلال عشر سنوات من آخر 15 عاماً، على الرغم من حصوله على 427.4 مليون دولار خلال 2018 من برنامج تلفزيون الواقع الذي يقدمه وغير ذلك من الصفقات.

واستطاع ترامب تقليل فاتورته الضريبية، وذكرت الصحيفة أن ترامب أبلغ عن خسائر بلغت 47.4 مليون دولار في عام 2018 على الرغم من قوله في إقرار مالي في ذلك العام إنه حقق دخلاً لا يقل عن 434.9 مليون دولار.

كذلك شددت الصحيفة على أن الوثائق لا تكشف سوى ما أبلغه ترامب للحكومة عن نشاطه التجاري ولم تكشف ثروته الحقيقية، مضيفةً أنها حصلت على بيانات الإقرار الضريبي التي تغطي أكثر من عشرين عاماً لترامب والشركات داخل مؤسسته التجارية. ولم يكن لدى الصحيفة معلومات عن إيراداته الشخصية في 2018 أو 2019.

إحراج قبل الانتخابات: جاء الكشف عن تلك المعلومات الضريبية الخاصة السابقة قبل أكثر من شهر بقليل من انتخابات الثالث من نوفمبر/تشرين الثاني 2020 بين ترامب ومنافسه الديمقراطي جو بايدن.

من جانبهم، سارع الديمقراطيون إلى استغلال التقرير لتصوير ترامب على أنه متهرب من الضرائب، وأثاروا شكوكاً بشأن صورته كرجل أعمال ذكي.

أما ترامب فنفى هذا التقرير خلال مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض يوم الأحد 27 سبتمبر/أيلول 2020، ووصفه بأنه "أخبار كاذبة تماماً"، وأشار من جديد إلى التدقيق المستمر كسبب لعدم كشفه إيراداته.

بدوره، قال آلان جارتن، وهو أحد محامي مؤسسة ترامب، في بيان لصحيفة نيويورك تايمز، إن "ترامب دفع ملايين الدولارات كضرائب شخصية خلال العشر سنوات الماضية دون التأثير على ضريبة الدخل المحددة".

ويمثل رفض ترامب المستمر الكشف عن ضرائبه تخلياً عن إجراء اعتاد مرشحو الرئاسة القيام به، كما أنه يخوض حالياً معركة قضائية مع ممثلي ادعاء مدينة نيويورك والديمقراطيين بالكونغرس الذين يسعون للحصول على إيراداته.