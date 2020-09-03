الرئيس الأذربيجاني يخاطب شعبه على خلفية تفاقم الأوضاع في المنطقة

وطنا اليوم - قالت قناة التلفزيون الحكومية الأذربيجانية، إن رئيس البلاد إلهام علييف، سيتوجه بخطاب إلى شعبه حول تفاقم الوضع، على خط المواجهة مع أرمينيا.ضافت القناة التلفزيونية: "سيوجه رئيس أذربيجان كلمته في المستقبل القريب".

وفي وقت سابق من اليوم الأحد، قالت وزارة الدفاع الأذربيجانية إن القوات المسلحة الأرمنية أطلقت النار على مراكز سكنية على خط التماس في قره باغ. ووفقا لها أسفر القصف عن سقوط قتلى في صفوف المدنيين.

وبحسب وزارة الدفاع الأرمنية، فإن قره باغ "تعرضت لهجمات جوية وصاروخية".