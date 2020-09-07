الرئيسية | عربي و دولي هروب ودماء في سجن طرة.. مقتل سجناء ورجال شرطة

وطنا اليوم-عمان:كشفت مصادر أمنية عن هوية المتهمين الأربعة الذين قتلوا أثناء محاولة الهروب من سجن طرة في مصر، اليوم الأربعاء.

وقالت المصادر إن المتهمين الأربعة هم السيد السيد عطا محمد، عمار الشحات محمد السيد، حسن زكريا معتمد مرسي، ومديح رمضان حسن علاء الدين.

وأكدت المصادر أن المتهم حسن زكريا، هو الذي قام بذبح طبيب الساحل داخل عيادته وينتمي إلى تنظيم "داعش" الإرهابي.

أما المتهمين الآخرين وهم السيد السيد عطا محمد مرسي وشهرته "أبوعمر" ومديح رمضان حسن علاء الدين وعمار الشحات محمد السيد إبراهيم هم المتهمين في قضية أنصار الشريعة وتم الحكم عليهم بالإعدام عام 2018.

وقالت مصادر مصرية اليوم الأربعاء، إن 4 من المحكوم عليهم بالإعدام قتلوا أثناء محاولة هروب من سجن طرة.

وأكد مصدر أمني مصري أن أربعة من المحكوم عليهم بالإعدام حاولوا الهروب من داخل السجن صباح اليوم الأربعاء، وتم التصدي لهم ما أسفر عن مقتل ضابطين وشرطي.

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