الرئيسية | عربي و دولي تجدد التظاهرات الليلية ضد السيسي : أنا جعان مش إخوان

وطنا اليوم-عمان:لليوم الثالث على التوالي تظاهر عدد من المصريين في عدة مناطق بالقاهرة والجيزة وأسوان والمنوفية، والفيوم وبني سويف، مطالبين برحيل السيسي بعد أن ساءت الأحوال المعيشية، ولم يعد في قوس الصبر منزع.

ما أجج الغضب أخيرا هو حملة إزالة المباني المخالفة وقانون التصالح الذي فرض أموالا على كل من يملك عقارا مخالفا حتى لا يتم هدمه.

متظاهرون رفعوا شعار “أنا جعان مش إخوان” مؤكدين أن مطالبهم اجتماعية وليست سياسية.

الإعلامي عمرو أديب أقر بوجود تظاهرات في مصر، لكنه قلل من شأنها، محذرا من عودة الفوضى التي لن يدفع ثمنها إلا الفقراء.

من جهته دعا وائل الإبراشي إلى إعادة مناقشة قانون التصالح بشكل لا يضر بمصالح الناس،ويحفظ حق الدولة.

الصعيد

الناشط السياسي د.يحيى القزاز قال عندما يثور الأطفال فى قرى الصعيد المحافظ الذى يرى فى الحكومة سلطة أبوية يجب احترامها والتدثر بها فاعرف أن الظلم بلغ منتهاه، ولم يعد الصمت ممكنا، واستيقظ النيام وهبوا غير مبالين بحياتهم، وأن القمع لايجدى والسجون لا تخرس الألسنة، وأن التغيير قادم وإن طال الأجل.

وتابع القزاز: “بدأت حركة كفاية (الحركة المصرية من أجل التغيير) معارضة نظام مبارك فى 2005 وثار الشعب ورحل الطاغية فى 2011 لأنه لم يقدر مخزون الغضب فى الشعب واستهتربوجعهم ولما صرخوا من الألم قال: “خليهم يتسلوا”. 6 سنوات من ساعة مابدأ الحراك الجمعى ضد الظلم حتى خلع الطاغية ورحيله”,

وقال إن الناقوس يدق،محذرا من ال 6 سنوات من بدء الحراك الجمعى ضد المظالم الاجتماعية.

وتابع القزاز: “ترى كم عام انقضوا منهم؟! العبرة ليست بما تذيعه الحكومة من انجازات بل بما يشعر به الشعب من ظلم وإهانات.

الأطفال الذين تظاهروا فى قرى الصعيد وألقت السلطة القبض عليهم خرجوا ضد المظالم الاجتماعية وليس لمطالب سياسية، وأتمنى أن تفرج عنهم السلطة ولا تلفق لهم تهما سياسية. وإن لفقت فهذا يزيد من مساحات التعاطف معهم ويزيد من كراهية النظام، ويصير فى كل بيت عداوة وثأر من أهله ضد سلطة أتاوات لا تؤدى ماعليها ولاترحم أهل الصعيد”.

وخلص القزاز إلى أن الصعيد مهمش وأعلى نسبة فقر فيه باعتراف الحكومة، مؤكدا أن الانفجار قادم لا محالة.

أيام مختلفة

الأديب شوقي عقل قال إنه لا يعرف أعداد من نزلوا وتظاهروا.. وتساءل قائلا: هل ستستمر الاحتجاجات أم لا؟ هل ستتطور الأحداث إلى ماهو أكثر؟

وخلص عقل إلى أن المؤكد أن “التمثال الخزفي الكبير “أصيب بشرخ عميق،و أن الأيام التالية هي أيام مختلفة.

مصر المهمشة

برأي الكاتب الصحفي كارم يحيى فإن الحضور الكبير لأصحاب الجلاليب في مظاهرات احتجاج سبتمبر 2020 يعني – في أحد ابعاده – تحدي مصر المهمشة المقهورة ضحية الجباية والاستبداد والتفاوت الطبقي لمصر النهب والامتيازات والقصور والكمبوندات في المدن الجديدة وعاصمتهم الادارية.

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