الرئيسية | عربي و دولي مكالمة " رائعة ووديّة جداَ " بين نتنياهو وولي عهد البحرين

وطنا اليوم-عمان:أجرى رئيس وزراء الاحتلال، بنيامين نتنياهو، اتصالا هاتفيا مع ولي العهد البحريني، الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، فيما وصف المكالمة بأنها كانت "رائعة وودية جدا".

ونشر نتنياهو تغريدة جديدة له على حسابه في "تويتر"، الثلاثاء، أكد فيها أنه تم خلال المكالمة بحث السبل لصب مضمون عملي في الاتفاقيات بين الجانبين التي تتناول المجالات الاقتصادية والتكنولوجية والسياحية.

وخلال الاتصال الهاتفي، أكد ولي عهد البحرين أهمية تعزيز الأمن والسلم الدولي ومواصلة الجهود الداعمة للسلام والاستقرار والازدهار، مشيرا إلى أن توقيع مملكة البحرين إعلان تأييد السلام مع تل أبيب يعزز من ترسيخ دعائم الأمن والاستقرار والازدهار في المنطقة.

وأفادت وكالة أنباء البحرين "بأنه جرى استعراض مجالات التعاون الثنائي في إطار إعلان تأييد السلام بين البلدين وعدد من المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية".

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