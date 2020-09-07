5 ملايين دولار مكافأة مقابل معلومات عن هذا الشخص

وطنا اليوم - اعلنت وزارة العدل الأمريكية مكافأة قدرها 5 ملايين دولار مقابل الحصول على معلومات تؤدي إلى اعتقال أو إدانة زعيم عصابة مخدرات وأسلحة في كولومبيا.

وكانت قد صدرت مذكرة توقيف بحق ويلفر فيليجاس بالومينو في 14 من فبراير الماضي بعد توجيه تهم له تتعلق بـ"إرهاب المخدرات، وتوزيع الكوكايين على صعيد العالم".

وقد صدرت المذكرة عن محكمة مقاطعة الولايات المتحدة، في المنطقة الجنوبية بتكساس، فيما تشير المعلومات إلى أن فيليغاس بالومينو ضالع في أنشطة تهريب المخدرات في منطقة كاتاتومبو بكولومبيا وفنزويلا.

وبالومينو، وهو في أواخر الثلاثينيات من عمره، يعد زعيما بارزا في منظمة "جيش التحرير الوطني"، التي تعتبرها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وكولومبيا والجمعية الوطنية الفنزويلية وكندا منظمة إرهابية.

وجاء الإعلان عن المكافأة يوم الاثنين على لسان وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، عقب قيامه الأسبوع الماضي بجولة في أميركا اللاتينية التقى خلالها بقادة كولومبيا والبرازيل وغيانا وسورينام، وفق قناة الحرة.

وكتب بومبيو على توتير: "نحن نقدم ما يصل إلى 5 ملايين دولار للحصول على معلومات تؤدي إلى اعتقال أو إدانة إرهابي المخدرات ويلفر فيليغاس بالومينو". إن الولايات المتحدة ملتزمة بمساعدة الحكومة الكولومبية في تعطيل وتفكيك المنظمات الإجرامية".

وفقًا لمركز الموارد الكولومبي لتحليل النزاعات، تم ربط منظمة "جيش التحرير الوطني" بعدد من الهجمات التي خلفت 38 قتيلاً بين يناير وأغسطس، بزيادة قدرها 31 بالمائة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2019.

وكان "جيش التحرير الوطني" قد تأسس عام 1962، ويضم في صفوفه 2500 مقاتل، ويعتبر مسؤولا عن تفجير سيارة مفخخة في عام 2019 خارج أكاديمية للشرطة في العاصمة الكولومبية بوغوتا، مما أسفر عن مقتل 22 طالبًا في الشرطة وإصابة 89 شخصًا.

وكشفت الولايات المتحدة عن مكافأة القبض على فيلغاس بالومينو بعد مقتل ستة شبان يوم الأحد بانفجار قنبلة يدوية في مكان محلي لمصارعة الديوك في بمقاطعة كاوكا، جنوب غرب كولومبيا.

وقد أدت المكافأة، التي يتم تقديمها كجزء من برنامج مكافآت مكافحة المخدرات التابع لوزارة العدل الأمريكية، إلى اعتقال وإدانة أكثر من 75 من تجار المخدرات منذ بدء تقديمها في العام 1986