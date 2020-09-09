الرئيسية | عربي و دولي 9 وفيات و611 إصابة جديدة بكورونا في فلسطين

وطنا اليوم-عمان:أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية الدكتورة مي الكيلة تسجل 9 حالات وفاة و611 إصابة جديدة بفيروس كورونا و968 حالة تعافٍ خلال الـ24 ساعة الأخيرة في جميع محافظات الوطن.

وأضافت الوزيرة الكيلة في بيان صحفي، الاثنين، أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 70.5%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 28.9%، ونسبة الوفيات 0.7% من مجمل الإصابات.

وأشارت إلى أن حالات الوفاة الجديدة سجلت لمواطن 65 عاماً من مدينة الخليل، ومواطنة 60 عاماً من بيت كاحل، ومواطن (91 عاماً) من حوسان جنوب بيت لحم، إضافة إلى 6 حالات وفاة في القدس (جبل المكبر وشعفاط والبلدة القديمة وبيت حنينا وقلنديا).

وأشارت إلى أن الإصابات الجديدة توزعت حسب التالي: محافظة الخليل (151)، محافظة نابلس (11)، محافظة بيت لحم (60)، محافظة قلقيلية (10)، محافظة رام الله والبيرة (105)، جنين (34)، سلفيت (18)، أريحا والأغوار (30)، طولكرم (1)، قطاع غزة (42)، ضواحي القدس (3)، مدينة القدس (146).

وتابعت وزيرة الصحة أن حالات التعافي الجديدة سجلت في: محافظة الخليل (211)، محافظة جنين (22)، محافظة طولكرم (31)، محافظة قلقيلية (37)، محافظة سلفيت (15)، محافظة أريحا والأغوار (350)، محافظة طوباس (25)، مدينة القدس (240)، قطاع غزة (37).

ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 34 مريضاً في غرف العناية المكثفة، بينهم 8 مرضى على أجهزة التنفس الاصطناعي.

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