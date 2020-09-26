الرئيسية | عربي و دولي حماس : قادرون على إدخال إسرائيل كلها في الملاجئ

وطنا اليوم-عمان:حذر نائب رئيس حركة "حماس" في قطاع غزة، خليل الحية، الأحد 20 سبتمبر/أيلول 2020، من أن "المقاومة الفلسطينية لن تقبل أن تنقص القدرات الصحية في القطاع بسبب الاحتلال الإسرائيلي"، وذلك بعد يوم من إعلان وزارة الصحة في غزة عن وجود نقص لديها بمواد فحص فيروس كورونا.

يأتي تصريح خليل الحية في وقت وصل فيه إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في غزة، منذ مارس/آذار الماضي، إلى 2.313، بينها 17 وفاة، و516 حالة تعاف، بحسب وزارة الصحة الفلسطينية.

تهديد مباشر: جاء تصريح الحية خلال لقاء له عبر إذاعة "الأقصى" المحلية (تابعة لحماس) نشره الموقع الرسمي للحركة، أكد فيه قدرة "المقاومة" الفلسطينية على إدخال "كل الكيان" في الملاجئ.

الحية شدد أيضاً على رفض "المقاومة بأن يُكتب على الشعب الفلسطيني في غزة موت جديد بجانب الحصار"، مؤكداً وجود نقص في المتطلبات الصحية لمواجهة كورونا في القطاع.

كما حمل القيادي البارز في "حماس" إسرائيل المسؤولية الكاملة عن كل الصعاب التي يواجهها الشعب الفلسطيني في القطاع بحكم أنها "قوة احتلال".

نقص في مواد فحص كورونا: من جانبه قال عميد مشتهى، مدير دائرة المختبرات في الوزارة، إن المسحات اللازمة لفحص عينات كورونا من المرضى "تكفي لعدة أيام فقط".

كما حذرت وزارة الصحة، الخميس، من أزمة دوائية "صعبة وخطيرة" تؤثر على جهودها بمواجهة كورونا.

يذكر أنه منذ سنوات، يعاني قطاع غزة من نقص حاد في الأدوية والمستلزمات والأجهزة الطبية، إضافة إلى تصاعد لمعدلات الفقر والبطالة، جراء الحصار الإسرائيلي المفروض عليه منذ عام 2006.

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