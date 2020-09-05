الرئيسية | عربي و دولي البحرين تعلن إحباط مخطط إرهابي للحرس الثوري الإيراني

وطنا اليوم-عمان:قالت وزارة الداخلية البحرينية، إنها أحبطت مخططا إرهابيا للحرس الثوري الإيراني، كان يستهدف البلاد.

ونقلت قناة "الإخبارية" السعودية عن الداخلية البحرينية، قولها إن المخطط الإرهابي تلقى دعما وتمويلا من الحرس الثوري.

فيما قالت صحيفة "أخبار الخليج" المحلية، إن الحرس الثوري شكل تنظيما بالبحرين تحت مسمى "سرايا قاسم سليماني".

وأضافت: "تم وضع مخطط لتفجير عدد من المنشآت العامة والأمنية في البحرين بالإضافة إلى رصد عدد من أفراد الحراسات الخاصة لشخصيات مهمة في المملكة بغرض اغتيالها وذلك ردا على مقتل قاسم سليماني".

وقالت إن الأجهزة الأمنية أحبطت المخطط، بعد العثور على عبوة متفجرة بالشارع العام بمنطقة البديع وضعت من قبل عناصر التنظيم وكانت معدة لاستهداف وفد أجنبي حضر إلى البحرين في زيارة رسمية،.

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