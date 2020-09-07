الرئيسية | عربي و دولي مسئول خليجي كبير يصل قطر عبر طائرة سعودية

وطنا اليوم-عمان:قالت وكالة الأنباء القطرية، إن الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج، نايف فلاج الحجرف، وصل إلى العاصمة القطرية الدوحة والتقى وزير الخارجية القطري.

وأضافت أن نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، استقبل الحجرف، وتبادلا وجهات النظر حول مسيرة المجلس والقضايا العربية ذات الاهتمام المشترك.

وبحسب ما نشر نشطاء على مواقع التواصل، فقد وصل الحجرف على متن طائرة خاصة مباشرة من الرياض، رغم توقف الطيران المباشر بين البلدين بعد فرض دول المقاطعة حصارا على قطر.

وسبق زيارة الحجرف إلى قطر لقاءات مماثلة مع وزراء خارجية السعودية والكويت وعمان، الشهر الجاري.

وفي 13 أيلول/ سبتمبر، اجتمع الأمين العام لمجلس التعاون مع وزير خارجية الكويت أحمد ناصر المحمد الصباح، وناقشا مسيرة المجلس وتعزيز دول المنظومة الخليجية.

وفي 15 أيلول/ سبتمبر، استقبل وزير خارجية السعودية فيصل بن فرحان، الأمين العام للمجلس، وبحثا القضايا ذاتها.

وقبل أن يتجه إلى الدوحة، زار الحجرف سلطنة عمان في 16 أيلول/ سبتمبر، والتقى وزير الخارجية بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي، وناقشا سويا تعزيز التعاون الخليجي المشترك.

والحجرف اقتصادي كويتي شغل منصب وزير المالية في الكويت منذ 2017 حتى 2019 ثم عُين أمينا عاما لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في نيسان/ أبريل من العام الجاري.

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