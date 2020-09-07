 وطنا نيوز -ضربة لقناة السويس..محادثات لمد أنابيب نفط من الإمارات لإسرائيل
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ضربة لقناة السويس..محادثات لمد أنابيب نفط من الإمارات لإسرائيل
التاريخ : 20-09-2020 12:29:04 المشاهدات: 2524

وطنا اليوم-عمان:أفادت صحيفة"غلوبس" بأن مسؤولين إسرائيليين أجروا محادثات في الإمارات لإنشاء خط انابيب نفط يمتد عبر السعودية وصولا إلى ميناء ايلات عبر البحر الأحمر، ومنه إلى ميناء أشكلون.

وبحسب المتخصصة بالشؤون الاقتصادية، فإن هذا المشروع سيكون لنقل الخام إلى الأسواق الأوروبية ويعد التفافا على مساري مضيق هرمز وسواحل الصومال.

وسيوجه المشروع ضربة لقناة السويس. حيث سيوفر تكاليف نقل الخام بواسطة ناقلات النفط عبر قناة السويس.

ورجحت الصحيفة أن تجني إسرائيل مبالغ طائلة سنويا من هذا المشروع.


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