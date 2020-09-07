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ضربة لقناة السويس..محادثات لمد أنابيب نفط من الإمارات لإسرائيل
وطنا اليوم-عمان:أفادت صحيفة"غلوبس" بأن مسؤولين إسرائيليين أجروا محادثات في الإمارات لإنشاء خط انابيب نفط يمتد عبر السعودية وصولا إلى ميناء ايلات عبر البحر الأحمر، ومنه إلى ميناء أشكلون.
وسيوجه المشروع ضربة لقناة السويس. حيث سيوفر تكاليف نقل الخام بواسطة ناقلات النفط عبر قناة السويس.
ورجحت الصحيفة أن تجني إسرائيل مبالغ طائلة سنويا من هذا المشروع.
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