الرئيسية | عربي و دولي العراق يعلن مد أول خط سكة حديدية مع تركيا خلال أيام

وطنا اليوم-عمان:أعلنت السلطات العراقية الأحد، أنه سيتم البدء بمد أول خط سكة حديدية بين مدينة الموصل وتركيا، بهدف تخفيف الازدحام البري.

وقال محافظ نينوى شمال العراق نجم الجبوري في تصريح لصحيفة "الصباح" العراقية، إن "الطواقم الهندسية والفنية، بالتعاون مع شركات إعمار هندسية تركيا، ستبدأ خلال أيام مد خط حديث لسكة الحديد بين البلدين".

ولم تورد الصحيفة تفاصيل إضافية بشأن طول خط سكة الحديد، والتكلفة الإجمالية له.

ولا يمتلك العراق خطا لسكك الحديد مع دول الجوار، ويعتمد في التبادل التجاري على المنافذ الحدودية البرية والبحرية.

والمشروع، هو الأول من نوعه في مدينة الموصل مركز نينوى، لما تشهده المحافظة من تعاون وتبادل اقتصادي واستثماري كبير مع تركيا.

يشار إلى أن السفير التركي لدى بغداد فاتح يلدز، قال في شباط/ فبراير الماضي، إن حجم التبادل التجاري بين تركيا والعراق بلغ 15 مليارا و800 مليون دولار في 2019.

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