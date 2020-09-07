الرئيسية | عربي و دولي زيادة يومية غير مسبوقة بوفيات كورونا بإسرائيل

وطنا اليوم-عمان:أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية تسجيل نحو 5.3 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" خلال اليوم الأخير، فيما ارتفعت أعداد الوفيات إلى 38 في 24 ساعة.

وقالت الوزارة إن 11 شخصا قتلوا إثر الإصابة بفيروس كورونا المستجد، منذ انتصاف الليلة الماضية، في حين بلغ عدد المتوفين الجمعة، 27 شخصا، فيما سُجّلت إصابة 1,616 شخصا بالفيروس.

وأوضحت معطيات الوزارة أنه تم تسجيل 5,299 إصابة بفيروس كورونا من الجمعة حتى مساء السبت، وذكرت أن عدد الوفيات في البلاد منذ تفشي الوباء ارتفع إلى 1,226 شخصا.

وأظهرت المعطيات أن عدد الإصابات النشطة بالفيروس في البلاد ارتفع إلى 49,927 شخصا، وإجمالي الإصابات منذ تفشي الفيروس في البلاد وقف عند 183,602 فيما تعافى منهم 132,449.

وأفادت الوزارة، بأن الإصابات المُصنفة بحالة خطيرة، وصلت إلى 604، من بينها 165 حالة تخضع للعلاج بمساعدة أجهزة التنفس الاصطناعي.

يشار إلى أن إسرائيل دخلت في حالة فرض إغلاق شامل، هو الثاني منذ بداية العام الجاري، في محاولة لكبح جماح فيروس كورونا.

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