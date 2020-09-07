الرئيسية | عربي و دولي 8 وفيات و692 إصابة بكورونا في فلسطين

وطنا اليوم-عمان:أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، تسجيل 8 وفيات و692 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و400 حالة تعافٍ خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وقالت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة بيان صحفي، الجمعة، إن "حالات الوفاة الجديدة سجلت لمواطنتين من محافظة نابلس (76 و77 عاما) ومواطنة من محافظة الخليل (57 عاما)، ومواطن من محافظة بيت لحم (40 عاما)، ومواطن من محافظة قلقيلية (32 عاما)، مواطن من خانيونس (70 عاما)، وحالتي وفاة في الطور وراس العامود بمدينة القدس".

وأشارت إلى أن الإصابات الجديدة توزعت حسب التالي: محافظة الخليل (131)، محافظة نابلس (15)، محافظة بيت لحم (59)، محافظة قلقيلية (18)، محافظة رام الله والبيرة (97)، جنين (34)، أريحا والأغوار (29)، طوباس (7)، سلفيت (14)، طولكرم (49)، قطاع غزة (47)، ضواحي القدس (58)، مدينة القدس (134).

وتابعت وزيرة الصحة أن حالات التعافي الجديدة سجلت في: محافظة الخليل (185)، محافظة طولكرم (18)، محافظة طوباس (12)، محافظة سلفيت (10)، مدينة القدس (127)، قطاع غزة (48)

ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 40 مريضاً في غرف العناية المكثفة، بينهم 7 مرضى على أجهزة التنفس الاصطناعي.

وأشارت كيلة إلى أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 70.3%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 29.1%، ونسبة الوفيات 0.6% من مجمل الإصابات.

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