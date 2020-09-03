الرئيسية | عربي و دولي تحديد موعد عودة الحياة لما قبل كورونا

وطنا اليوم-عمان:قالت نائبة المدير العام لمنظمة الصحة العالمية لشؤون البرامج، سوميا سواميناثان، في مؤتمر أفتراضي إستضافته الأمم المتحدة في نيويورك، إنه من غير المتوقع ان تعود الحياة الى طبيعتها كما كانت عليه قبل ظهور وإنتشار فيروس كورونا، وان يمارس السكان نشاطاتهم قبل عام 2022 ، في ظل المؤشرات الحالية لإنتشار الفيروس الخطير القاتل، بحسب واشنطن بوست.

وأضافت سواميناثان، سيتوفر لدينا اللقاح في كانون الثاني المقبل، وسيوزع على جميع دول العالم، لكن الجدول الزمني الأكثر واقعية يضع إطلاق لقاح كورونا خلال منتصف عام 2021، وان التطعيم لن يحدث بسرعة كما يتخيل البعض، لا بل سيبقى إرتداء أغطية الوجه والتباعد الاجتماعي لفترة من الوقت بعد ذلك، وحسب الضرورة، حيث سنحتاج إلى ان يكون لدى 60 بالمئة إلى 70 بالمئة من السكان مناعة ضد الفيروس قبل ان نبدأ في رؤية انخفاض كبير في انتقال هذا الفيروس .

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