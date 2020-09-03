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تحديد موعد عودة الحياة لما قبل كورونا
وطنا اليوم-عمان:قالت نائبة المدير العام لمنظمة الصحة العالمية لشؤون البرامج، سوميا سواميناثان، في مؤتمر أفتراضي إستضافته الأمم المتحدة في نيويورك، إنه من غير المتوقع ان تعود الحياة الى طبيعتها كما كانت عليه قبل ظهور وإنتشار فيروس كورونا، وان يمارس السكان نشاطاتهم قبل عام 2022 ، في ظل المؤشرات الحالية لإنتشار الفيروس الخطير القاتل، بحسب واشنطن بوست.
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