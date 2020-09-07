الرئيسية | عربي و دولي بعد سالي .. إعصار "تيدي" يرتقي للدرجة الرابعة في الأطلسي

وطنا اليوم-عمان:قال المركز الوطني الأميركي للأعاصير، الخميس، إن قوة عاصفة تيدي في وسط المحيط الأطلسي، تزايدت لتصبح إعصارا من الفئة الرابعة.

وكان تيدي يقع على بعد حوالي 575 ميلا، شمال شرق جزير الأنتيل الصغرى في البحر الكاريبي، حيث يحمل رياحا مستدامة وصلت سرعتها القصوى إلى 140 ميلا في الساعة.

وشهدت ولايتا ألاباما وفلوريدا الواقعتان في جنوب شرق الولايات المتحدة، هطول أمطار غزيرة، الأربعاء والخميس، في أعقاب العاصفة سالي التي أدت، حسب السلطات المحلية، إلى مصرع شخص واحد على الأقل، وتسببت بفيضانات كبيرة وبانقطاع للكهرباء.

والخميس، أكد اللفتاننت في الشرطة المحلية، ترينت جونسون، أن شخصا واحدا على الأقل لقي مصرعه في مدينة أورنج بيتش الساحلية في ألاباما.

وكانت العاصفة سالي قد ضربت الأربعاء عند الساعة 4,45 بتوقيت الساحل الشرقي، مدينة غلف شورز الصغيرة في ألاباما.

علما أن سالي كانت مصنّفة إعصارا من الفئة الثانية قبل أن ينخفض تصنيفها إلى عاصفة استوائية، ثم إلى منخفض جوي استوائي.

وتراجعت السرعة القصوى لرياحها إلى 45 كلم/الساعة. وحاليا يتحرك المنخفض الاستوائي ببطء، ما يعني أن هطول الأمطار سيتواصل في المناطق نفسها لفترة مطولة، وسيؤدي بالتالي إلى ارتفاع متزايد لمنسوب المياه، وفق نشرة أصدرها المركز الوطني للأعصاير، الخميس، عند الساعة 15,00.

وحوّلت سالي الطرق في مدن ألاباما وفلوريدا ولا سيما أورنج بيتش وبنساكولا إلى سيول، وقد امتلأت بالحطام وأغصان الشجر.

وصباح الخميس، كان التيار الكهربائي مقطوعا عن نحو 400 ألف شخص من سكان الولايتين، وفق موقع "باور أوتيج الإلكتروني" الذي يعنى برصد انقطاع الكهرباء في الولايات المتحدة.

ويتجّه المنخفض الجوي نحو جورجيا، حيث يتوّقع أن تتواصل حدته في التراجع، حتى يوم الجمعة.

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