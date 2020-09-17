الرئيسية | عربي و دولي وفاتان و966 إصابة جديدة بالفيروس في الأراضي الفلسطينية

وطنا اليوم-عمان:أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، عن تسجيل وفاتين، و966 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و959 حالة شفاء خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وقالت وزيرة الصحة مي الكيلة، في بيان صحفي الخميس، إن حالات الوفاة الجديدة سجلت لفلسطيني (58 عاما) من خربثا المصباح في محافظة رام الله، وفلسطيني من أم ليسون في مدينة القدس المحتلة.

وأضافت أن الإصابات الجديدة توزعت في المحافظات حسب التالي: الخليل (185)، نابلس (132)، بيت لحم (58)، قلقيلية (23)، رام الله والبيرة (136)، جنين (38)، أريحا والأغوار (26)، طوباس (3)، سلفيت (3)، طولكرم (39)، قطاع غزة (76)، ضواحي القدس (118)، مدينة القدس (129).

وتابعت الكيلة أن حالات التعافي الجديدة سجلت في محافظات: الخليل (222)، طولكرم (13)، نابلس (90)، طوباس (7)، بيت لحم (219)، ضواحي القدس (236)، مدينة القدس (108)، قطاع غزة (64).

ولفتت إلى أن نسبة التعافي من فيروس "كورونا" في فلسطين بلغت 70.5%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 28.9%، ونسبة الوفيات 0.6% من مجمل الإصابات.

وأكدت الكيلة وجود 32 مريضا في غرف العناية المكثفة، بينهم 11 مريضا على أجهزة التنفس الاصطناعي.

يشار إلى أنه بإمكان المواطنين الذين أجروا فحص "كورونا" الاستعلام عن نتيجة فحوصاتهم من خلال زيارة الموقع الإلكتروني https://result.moh.ps، عبر إدخال رقم الهوية، ثم الضغط على مربع (بحث)، حيث ستظهر نتيجة الفحص بعد 8- 24 ساعة من إجرائه.

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