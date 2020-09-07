الرئيسية | عربي و دولي السيسي يستبق تظاهرات 20 سبتمبر بالتحذير من "قوى الشر"

وطنا اليوم-عمان:هاجم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، من وصفهم بـ"قوى الشر"، قائلا إنهم يشككون في إنجازات الدولة، ويستهدفون مصالح مصر، وذلك قبل أيام من تظاهرات دعا لها ناشطون مصريون.

وفي افتتاح الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا بمدينة برجع العرب بالإسكندرية، قال السيسي إن الهدف من انتقاد إنجازات الحكومة هو إسقاط الدولة.

وتابع خلال كلمته بأن المصريين يعرفون قوى الشر، وإن انتقادها للدولة ليس من أجل المصلحة، بل من أجل هدم الدولة وإسقاطها.

وتأتي كلمة السيسي قبل أيام من تظاهرات دعا لها الناشطون المصريون، في 20 أيلول/ سبتمبر الجاري، للمطالبة برحيل السيسي وإنقاذ البلاد.

وأطلق الفنان ومقاول الجيش محمد علي، ونشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي دعوات جديدة للتظاهر يوم 20 أيلول/ سبتمبر الجاري، للمطالبة بـ "رحيل رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي، وإسقاط نظامه، وإنقاذ البلاد".

ودعا "علي"، في تدوينة له على موقع "الفيسبوك"، الشعب المصري للتظاهر مُجددا، قائلا: "انزل 20 سبتمبر.. ثوره شعب مقهور ومظلوم"، مطلقا على تلك الاحتجاجات المرتقبة شعار "ثورة شعب".

وتصدر وسم "#انزل_20_سبتمبر" الذي دشّنه محمد علي قائمة أعلى الهاشتاغات رواجا في مصر عبر موقع "تويتر".

ودعا نشطاء للكتابة على جدران المباني في الشوارع وعلى العملات الورقية عبارات تطالب بإسقاط النظام الحاكم، ومنها "#مش_عاوزينك_ياسيسي"، و"#انزل_20_سبتمبر"، و"#ارحل".

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