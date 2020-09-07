الرئيسية | عربي و دولي لأول مرة.. دبي بالعبرية على شاشة التلفزيون الرسمي

وطنا اليوم-عمان:بث تلفزيون دبي خلال بث مباشر، مراسم توقيع اتفاقيات "التطبيع" بين تل آبيب من جهة وكل من الإمارات والبحرين من جهة ثانية.

وكما في الفيديو المرفق وضع تلفزيون دبي حول شارته الرئيسية كلمة دبي باللغة العبرية (דובאי) تعبيرا عن الاحتفاء بتوقيع اتفاقيات التطبيع مع تل آبيب.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب قد أعلن أن "خمسة أو ستة بلدان" عربية إضافية تستعد لتوقيع اتفاقات تطبيع مع تل آبيب بعد الامارات العربية المتحدة والبحرين اللتين ستبرمان اتفاقيهما مع الدولة العبرية في البيت الابيض.

وقال الرئيس الاميركي في المكتب البيضوي في حضور رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتانياهو "حققنا تقدما كبيرا مع نحو خمس دول، خمس دول إضافية"، مضيفا "لدينا على الاقل خمس أو ست دول ستنضم الينا قريبا جدا، سبق أن بدأنا التشاور معها"، من دون تسمية هذه الدول.



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