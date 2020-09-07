الرئيسية | عربي و دولي إطلاق صواريخ من غزة تزامنًا مع مراسم توقيع اتفاق التطبيع

وطنا اليوم-عمان:دوّت صفارات الإنذار، مساء اليوم الثلاثاء، في مستوطنات غلاف غزة وفي المناطق المحاذية لأسدود وعسقلان ومناطق أخرى من الغلاف.

وقالت القناة 13: إنه سمع دوي انفجارات في أسدود وعسقلان بعد إنطلاق صفارات الإنذار، فيما تم تفعيل منظومة القبة الحديدية.

وأكد موقع (حدشوت حموت) أنه وقعت إصابتين جراء سقوط صواريخ قرب متجر في أسدود.

وتزامن ذلك مع بدء مراسم توقيع اتفاق البحرين والإمارات مع إسرائيل في البيت الأبيض برعاية أمريكية.

وبدأت مراسم توقيع اتفاقيات التطبيع بين الإمارات والبحرين والاحتلال الإسرائيلي في البيت الأبيض، برعاية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وعقد الرئيس الأمريكي اجتماعات منفردة مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير خارجية الإمارات عبد الله بن زايد، ووزير الخارجية البحريني عبد اللطيف الزياني.

وبدأت مراسم توقيع اتفاقي البحرين والإمارات، في البيت الأبيض بحضور رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزيري الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد، والبحريني عبد اللطيف الزياني.

وكانت الوفود الإماراتية والبحرينية وصلت إلى البيت الأبيض، وسط أنباء عن مشاركة وفد عماني في مراسم اتفاق التطبيع.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية، أن القائم بأعمال السفير السوداني في واشنطن وصل إلى البيت الأبيض لحضور مراسم توقيع اتفاقي التطبيع.

كما وصل رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو، إلى البيت الأبيض وعقد اجتماعا مع الرئيس الأمريكي قبل مراسم توقيع الاتفاق.

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