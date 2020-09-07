الرئيسية | عربي و دولي ترامب: دول عربية أخرى ستنضم إلى المطبعين

وطنا اليوم-عمان:أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، خلال استقباله لوفود الإمارات، والبحرين، والاحتلال الإسرائيلي إن خمس أو ست دول عربية أخرى ستنظم على الموقعين على اتفاقات التطبيع مع إسرائيل.

وأشار ترامب إلى أنه تحدث مع العاهل السعودي، الملك سلمان، وولي عهده محمد بن سلمان، قائلا إن لديهما عقل منفتح، وإنهما سينضمان إلى السلام مع إسرائيل.

واستقبل ترامب الوفود الثلاثة في البيت الأبيض، قبيل بدء مراسم توقيع الاتفاقات.

في وقت سابق، قال ترامب إن الولايات المتحدة ليست معنية بالشرق الأوسط من أجل النفط ولكن لحماية إسرائيل، بحسب ما نقلت الصحفية باربرا بلاند.

قالت شبكة "سي أن أن" الأمريكية، نقلا عن مصادر خاصة، بأن الإدارة الأمريكية تنظر لاتفاقات تطبيع جديدة مع دول عربية، بعد الاتفاق الإماراتي البحريني مع إسرائيل.

وبحسب المصادر فإن الدول الجديدة هي سلطنة عمان، والسودان، والمغرب.

تابعنا على تطبيق نبض

التعليقات تنويه • تتم مراجعة جميع التعليقات، وتنشر عند الموافقة عليها فقط.

• تحتفظ "وطنا نيوز" بحق حذف أي تعليق، ساعة تشاء، دون ذكر الأسباب.

• لن ينشر أي تعليق يتضمن إساءة، أو خروجا عن الموضوع محل التعليق، او يشير ـ تصريحا أو تلويحا ـ إلى أسماء بعينها، او يتعرض لإثارة النعرات الطائفية أوالمذهبية او العرقية.

• التعليقات سفيرة مرسليها، وتعبر ـ ضرورة ـ عنهم وحدهم ليس غير، فكن خير مرسل، نكن خير ناشر. لا يوجد تعليقات على هذا الخبر