 وطنا نيوز -فلسطين تستدعي سفيرها لدى البحرين
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فلسطين تستدعي سفيرها لدى البحرين
التاريخ : 12-09-2020 11:11:11 المشاهدات: 1753

وطنا اليوم - أعلن أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، أنه تم استدعاء سفير فلسطين لدى البحرين "فورا" بتعليمات من الرئيس محمود عباس.

وأضاف: "سيتم استدعاء السفير من أي بلد مطبع".

وأكد وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني رياض المالكي "الاستدعاء الفوري للسفير الفلسطيني المعتمد لدى مملكة البحرين للتشاور ومن أجل اتخاذ الخطوات الضرورية حيال قرار البحرين للتطبيع مع دولة الاحتلال."

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن في وقت سابق من اليوم عن "اختراق دبلوماسي" جديد بعد التوصل إلى اتفاق سلام بين مملكة البحرين وإسرائيل.


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