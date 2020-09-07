الرئيسية | عربي و دولي ترامب يعلن رسميا التوصل لاتفاق تطبيع بين البحرين والاحتلال

وطنا اليوم-عمان:أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الجمعة، التوصل إلى اتفاق رسمي بين واشنطن والمنامة وتل أبيب، لتطبيع العلاقات رسميا بين الأخيرتين.

وغرد ترامب عبر "تويتر" أن ما تم هو "اختراق تاريخي آخر"، مضيفا أن "صديقتانا العظيمتان إسرائبل والبحرين اتفقوا على السلام".

وتابع: "ثاني دولة عربية تصنع السلام مع إسرائيل في 30 يوما".

بدوره، قال مستشار ترامب وصهره، جاريد كوشنر لوكالة "رويترز"، إن " اتفاق إسرائيل والبحرين سيشمل فتح سفارتين".

والشهر الماضي، أعلنت الإمارات توصلها لاتفاق كامل مع الاحتلال بشأن إقامة علاقات دائمة، وألغت جميع القوانين التي تعتبر "إسرائيل" دولة احتلال.

من جهته، أكد عميشاي شتاين مراسل الشؤون الدبلوماسية لمحطة "كان" العبرية العامة، أن " البحرين ستطبع علاقاتها مع تل أبيب، دون أن يذكر مصدرا لمعلوماته.

وأوضح أن ولي عهد البحرين الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة سيزور واشنطن قبل مراسم في البيت الأبيض يوم الثلاثاء ستوقع خلالها تل أبيب والإمارات اتفاق تطبيع العلاقات بينهما.

وقال ترمب الخميس إن دولا عربية عدة تخوض اتصالات مع إدارته وتنتظر دورها لإبرام اتفاقات التطبيع مع إسرائيل، بعد توصل الإمارات إلى معادة سلام معها.

وقبل أيام توقع مسؤول في حكومة الاحتلال أن مملكة البحرين ستكون الدولة التالية التي ستتوصل إلى اتفاق لتطبيع العلاقات مع تل أبيب بعد الإمارات.

وكانت البحرين قد رحبت باتفاق التطبيع المبرم بين الإمارات وتل أبيب، ووافقت على طلب الإمارات السماح بمرور الطائرات الإسرائيلية القادمة والمغادرة من وإلى الإمارات عبر المجال الجوي للبحرين.

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