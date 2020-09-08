الرئيسية | عربي و دولي أعلى مستوى منذ قرن.. فيضانات النيل تصل إلى شوارع الخرطوم

وطنا اليوم-عمان:امتدت فيضانات السودان الجمعة، إلى شوارع رئيسية بالعاصمة الخرطوم، نتيجة سقوط أمطار غزيرة بمناطق متفرقة بالبلاد، إلى جانب رصد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوشا" لأكثر من نصف مليون متضرر موزعين على غالبية الولايات السودانية.

ووثق ناشطون سودانيون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو تظهر وصول الفيضانات إلى مناطق رئيسية بالخرطوم، وغرق شارع الجامعة ومحاصرة القصر الجمهوري.

وذكر مكتب "أوشا" الأممي، أن أكثر من نصف مليون سوداني تضرر من الفيضانات، التي تسببت بها أمطار غزيرة، رفعت منسوب مياه نهر النيل إلى مستويات قياسية.

وأوضح المكتب في بيان، أن "عدد المتضررين من الفيضانات وصل إلى 557.130 شخصا في 17 من ولايات السودان الـ18"، مشيرا إلى أن المناطق الأكثر تضررا هي الخرطوم وشمال غرب دارفور وسنار شرق البلاد.

ولفت إلى أن عدد المنازل التي دمرتها الفيضانات أو ألحقت بها أضرارا بلغ 111 ألف و426 منزلا، محذرا من أن الأمطار الغزيرة التي تهطل على السودان منذ نهاية تموز/ يوليو، تزيد من مخاطر تفشي أمراض عدة، وتعرقل الجهود الرامية لاحتواء جائحة فيروس كورونا المستجد.

وأشار المكتب الأممي إلى أن نظام الصرف الصحي في السودان لا يعول عليه، وأن المياه الراكدة في أماكن عديدة تخلق ظروفا مثالية لتفشي أمراض تنتقل بالمياه، وأخرى تنتقل بواسطة نواقل مثل أمراض الكوليرا وحمى الضنك وحمى الوادي المتصدع والشيكونغونيا.

وفي سياق متصل، أعلنت السلطات السودانية، الخميس، تضرر 117 ألف فدان من المحاصيل الزاعية في ولايتي الخرطوم والشمالية، جراء السيول والفيضانات التي تشهدها البلاد.

جاء ذلك وفق ما نقلته وكالة الأنباء الرسمية "سونا"، عن مساعدة المدير العام بوزارة الزراعة في ولاية الخرطوم ابتسام بشرى، ووزارة الإنتاج والموارد الاقتصادية بالولاية الشمالية.

وقالت بشرى إن "أكثر من 100 ألف فدان مزروعات (الفدان يساوي 4200 متر مربع) بولاية الخرطوم تضررت من فيضان هذا العام، مما سيؤثر سلبا على واردات الولاية من الخضر والفاكهة، ويلحق بالغ الضرر بالمزارعين والمنتجين".

وأضافت أن "لجنة طوارئ الخريف بوزارة الزراعة تبذل جهودا كبيرة، في توفير الآليات والمعدات، لحماية المشاريع الزراعية من فيضان النيل"، مشيرة إلى "استمرار عمليات حصر وإحصاء خسائر الفيضانات بالجمعيات الزراعية، والأراضي على النيل، وفرز وتصنيف أنواع المزروعات، وحصر المساحات المتضررة".

على النحو ذاته، أعلنت وزارة الإنتاج والموارد الاقتصادية بالولاية الشمالية، تلف 17 ألفا و570 فدانا من جملة 234 ألفا تمت زراعتها بالمحاصيل الصيفية في الولاية خلال الموسم الحالي، مضيفة أن ذلك جاء جراء الأمطار والسيول والفيضانات التي اجتاحت مناطق واسعة من الولاية.

وقال مدير عام الوزارة عبد الرحيم محمد سيد أحمد، إن "الأضرار والخسائر التي لحقت بالقطاع الزراعي بالولاية الشمالية جراء الأمطار، والسيول، والفيضانات تحتاج لعمل كبير ودعم"، وفق ما نقلته "سونا".

والأربعاء، أعلنت وزارة الداخلية أن حصيلة وفيات السيول والفيضانات بلغت 103 وإصابة 56 آخرين، فيما تجاوز عدد المنازل المتضررة 70 ألفا.

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