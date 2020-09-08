الرئيسية | عربي و دولي 8 وفيات و652 إصابة جديدة بكورونا في فلسطين

وطنا اليوم-عمان:أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية د. مي الكيلة أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 70.5%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 28.9%، ونسبة الوفيات 0.6% من مجمل الإصابات.

وأضافت الوزيرة الكيلة في بيان صحفي، الجمعة، أن حالات الوفاة الجديدة سجلت لمواطن (76 عاما) من محافظة طولكرم، ومواطن (90 عاما) من حلحول بمحافظة الخليل، ومواطنة (60 عاما) من دورا بمحافظة الخليل، ومواطنة (34 عاما) من الرام ومواطن (58 عاما) من مخماس في ضواحي القدس، وجميعهم يعانون من أمراض مزمنة، باستثناء المواطنة المتوفاة من دورا، إضافة إلى وفاتين سجلتا في مدينة القدس، ووفاة لمواطنة (83 عاما) من قطاع غزة.

وأشارت إلى أن الإصابات الجديدة توزعت حسب التالي: محافظة الخليل (157)، محافظة نابلس (26)، محافظة بيت لحم (56)، محافظة قلقيلية (16)، محافظة رام الله والبيرة (87)، جنين (35)، أريحا والأغوار (17)، طوباس (22)، طولكرم (32)، قطاع غزة (80)، ضواحي القدس (64)، مدينة القدس (60).

وتابعت وزيرة الصحة أن حالات التعافي الجديدة سجلت في: محافظة جنين (18)، محافظة قلقيلية (57)، محافظة طوباس (1)، محافظة نابلس (24)، محافظة الخليل (777)، محافظة بيت لحم (84)، محافظة طولكرم (6)، مدينة القدس (241).

ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 34 مريضاً في غرف العناية المكثفة، بينهم 10 مرضى على أجهزة التنفس الاصطناعي.

بإمكان المواطنين الذين أجروا فحص كورونا الاستعلام عن نتيجة فحوصاتهم من خلال زيارة الموقع الإلكتروني https://result.moh.ps، وإدخال رقم الهوية، ثم الضغط على مربع (بحث)، بعدها ستظهر نتيجة الفحص بعد 8- 24 ساعة من إجراء الفحص.

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