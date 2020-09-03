الرئيسية | عربي و دولي ترمب: الفلسطينيون سيعودون للمفاوضات عند رؤية الأصدقاء العرب يطبعون

وطنا اليوم-عمان:قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، إن الفلسطينيين سيعودون إلى مفاوضات السلام، عند رؤية الأصدقاء العرب يطبعون علاقاتهم تباعا مع تل آبيب.

وأضاف ترمب، أنه من المحتمل أن تنضم دولة أخرى لاتفاق التطبيع بين تل آبيب والإمارات.

من جهته، قال مستشار الأمن القومي الأمريكي روبرت أوبراين، في مقابلة مع شبكة "إن بي سي" الأمريكية، إن "إدارة الرئيس ترمب واثقة من أن العديد من الدول الأخرى ستتوصل لاتفاق مع تل آبيب بعد إعلان تطبيع العلاقات مع الإمارات".

وأشاد أوبراين بما وصفه "شجاعة" كل من رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، وولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد، مشددا على أن "إدارة ترمب تجري محادثات مع العديد من دول الشرق الأوسط الأخرى لتنفيذ اتفاق سلام مماثل مع تل آبيب".

ونوه أوبراين إلى وجود "توجه في المنطقة من أجل تطبيع العلاقات مع تل آبيب"، مشيرا إلى أن ترمب وكبير المستشارين جاريد كوشنر ووزير الخارجية مايك بومبيو، أنهوا محادثات مع قادة آخرين في المنطقة حول الانضمام للاتفاق.

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