الرئيسية | عربي و دولي كوشنر يعلق على فشل الجامعة العربية في إدانة اتفاق التطبيع

وطنا اليوم-عمان:كشف كبير مستشاري البيت الأبيض، جاريد كوشنر، الأربعاء 9 سبتمبر/أيلول 2020، عن وجود تحول مهم في سياسة دول الشرق الأوسط تجاه إسرائيل، جاء ذلك في تعليقه على عدم إدانة الجامعة العربية اتفاق التطبيع بين الإمارات وإسرائيل، بحسب ما نقل موقع "أكسيوس" الأمريكي.

حيث اعتبر كوشنر "عدم إدانة الجامعة العربية اتفاق التطبيع بين الإمارات وإسرائيل دليلاً على تحول مهم في الشرق الأوسط".

موقف السعودية من التطبيع: أشار كوشنر كذلك إلى سماح كل من السعودية والبحرين لشركات الطيران الإسرائيلية باستخدام مجالهما الجوي، عند توجهها شرقاً صوب قارة آسيا.

إذ قال: "أي شركة (طيران) إسرائيلية تطلب رخصة لاستخدام المجال الجوي السعودي، من أجل التوجه شرقاً، ستحصل عليها".

يذكر أنه في وقت سابق، الأربعاء، كشف السفير الفلسطيني المناوب لدى جامعة الدول العربية مهند العكلوك، للأناضول، إسقاط مشروع قرار قدمته فلسطين في اجتماع على مستوى وزراء الخارجية، يدين اتفاق التطبيع بين الإمارات وإسرائيل، دون تسمية الدول الرافضة.

مشروع الجامعة العربية: في حين كشف دبلوماسي فلسطيني، أن الدول العربية أسقطت، الأربعاء، مشروع قرار قدمته فلسطين في اجتماع الجامعة العربية، على مستوى وزراء الخارجية، يُدين اتفاق التطبيع بين الإمارات وإسرائيل.

حيث قال الدبلوماسي -الذي فضل عدم الكشف عن هويته- إن فلسطين توافقت مع الدول العربية، قبيل انطلاق الدورة العادية للجامعة العربية، الأربعاء، على إصدار بيان ختامي لا يتضمن إدانة للاتفاق التطبيعي، لكنه يشدد على ضرورة الالتزام بالمبادرة العربية لعام 2002، والتي تربط التطبيع بالإنهاء الكامل للاحتلال الإسرائيلي، والالتزام بحل الدولتين، ومبدأ الأرض مقابل السلام.

أضاف الدبلوماسي، إن فلسطين فوجئت مساء الأربعاء، بعدم التزام بعض الدول العربية (لم يذكرها) بالنص الذي تم التوافق عليه، وحاولت إضافة بنود، تُضفي الشرعية على اتفاق التطبيع.

اتفاق إسرائيل والإمارات: وأوضح الدبلوماسي أن فلسطين، ورداً على خرق الاتفاق، عادت وطرحت مشروع قرار يُدين الاتفاق الثلاثي التطبيعي (الإماراتي الإسرائيلي الأمريكي). لكن الدول العربية، بحسب الدبلوماسي "أسقطت مشروع القرار الفلسطيني".

كان وزير الخارجية الفلسطيني، رياض المالكي، قد دعا في كلمة له خلال رئاسته الاجتماع، الدول العربية إلى رفض اتفاق التطبيع الإسرائيلي الإماراتي.

حيث قال المالكي "نرفض خطوة التطبيع الإماراتي، ونأمل منكم عدم قبولها".

يذكر أن الإمارات وإسرائيل توصلتا، في 13 أغسطس/آب 2020، إلى اتفاق لتطبيع العلاقات بينهما، وهو ما رفضته القيادة والفصائل الفلسطينية.

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