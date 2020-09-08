الرئيسية | عربي و دولي هنية يحذر الاحتلال من لبنان: نمتلك صواريخ ندك بها تل أبيب وما بعدها

وطنا اليوم-عمان:حظي رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، الأحد، باستقبال حاشد خلال زيارته مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين في لبنان.

وقال هنية خلال كلمة له أمام المحتشدين: "أتينا من فلسطين إلى مخيم عين الحلوة لنقول إن فلسطين لنا والأرض لنا".

وأضاف: "جئنا إلى أهلنا في مخيمات الصمود في لبنان وهذا شرف وعزة لنا"، واصفًا مخيمات الشتات بأنها "مخيمات الثبات ورمز القضية ومقاومة الشعب، رغم ما تعانيه من إجراءات وفقر وألم وجوع".

وذكر أن "هذه المخيمات قلاع المقاومة، ومنها صنعت الأحداث الكبرى وخرج منها الأبطال وفيها ظلت القضية حية".

ووجّه هنية رسائل إلى الاحتلال من مخيم عين الحلوة: "نقول للعدو إننا لن ننسى ولن نغفر له الظلم التاريخي ولن ننسى حق عودتنا مهما كانت التضحيات".

وجدد تأكيده بأن المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة تمتلك صواريخ "لتدك بها تل أبيب، وما بعد تل أبيب".

وشدد على أن قطار التطبيع لا يمثل شعوب المنطقة، مضيفا: "كونوا على ثقة بأن فلسطين ما زالت تسكن في ضمير شعوب الأمة".

وتابع "نحن هنا نكتب عهداً جديداً عهد الرجال وعهدة الشهداء بألا نتنازل عن حق العودة هذا الحق المقدس".

وختم هنية كلمته بالتأكيد أن "الحق العادل هو الحق الذي قررته شرعة السماء للشعب الفلسطيني وهو حقه بأرضه ولا تنازل ولا تطبيع".

تابعنا على تطبيق نبض

التعليقات تنويه • تتم مراجعة جميع التعليقات، وتنشر عند الموافقة عليها فقط.

• تحتفظ "وطنا نيوز" بحق حذف أي تعليق، ساعة تشاء، دون ذكر الأسباب.

• لن ينشر أي تعليق يتضمن إساءة، أو خروجا عن الموضوع محل التعليق، او يشير ـ تصريحا أو تلويحا ـ إلى أسماء بعينها، او يتعرض لإثارة النعرات الطائفية أوالمذهبية او العرقية.

• التعليقات سفيرة مرسليها، وتعبر ـ ضرورة ـ عنهم وحدهم ليس غير، فكن خير مرسل، نكن خير ناشر. لا يوجد تعليقات على هذا الخبر