الرئيسية | عربي و دولي 5 وفيات و632 إصابة جديدة بكورونا في فلسطين

وطنا اليوم-عمان:أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية د. مي الكيلة أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 67.4%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 32 %، ونسبة الوفيات 0.6% من مجمل الإصابات.

وأعلنت الوزيرة الكيلة تسجيل 5 حالات وفاة و632 إصابة جديدة بفايروس كورونا، وتعافي 341 مُصاباً خلال الـ24 ساعة الماضية بعد إجراء 4129 فحصاً في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وأضافت في بيان صحفي، اليوم الأحد ، أن حالات الوفاة سجلت لمواطنين من قطاع غزة (36 عاما و55 عاما)، ومواطنين اثنين من بيت لحم (67 عاما)، ومواطن من محافظة الخليل (75 عاما).

وأشارت إلى أن الإصابات الجديدة توزعت حسب التالي: محافظة الخليل (132)، محافظة نابلس (31)، محافظة بيت لحم (47)، محافظة قلقيلية (21)، محافظة رام الله والبيرة (50)، جنين (6)، أريحا والأغوار (10)، طوباس (8)، طولكرم (21)، قطاع غزة (162)، ضواحي القدس (42)، مدينة القدس (80).

وتابعت وزيرة الصحة أن حالات التعافي الجديدة سجلت في: محافظة قلقيلية (33)، أريحا والأغوار (99)، محافظة الخليل (45)، محافظة جنين (4)، محافظة سلفيت (1)، مدينة القدس (159).

ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 31 مريضاً في غرف العناية المكثفة، بينهم 4 مرضى على أجهزة التنفس الاصطناعي.

بإمكان المواطنين الذين أجروا فحص كورونا الاستعلام عن نتيجة فحوصاتهم من خلال زيارة الموقع الإلكتروني https://result.moh.ps، وإدخال رقم الهوية، ثم الضغط على مربع (بحث)، بعدها ستظهر نتيجة الفحص بعد 8- 24 ساعة من إجراء الفحص.

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