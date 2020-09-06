كوهين: ترامب وصف السود بالمراحيض وهاجم مانديلا

وطنا اليوم-عمان:قالت صحيفة Washington Post، السبت 5 سبتمبر/أيلول 2020، إن مايكل كوهين، المحامي الشخصي السابق للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، زعم في كتاب جديد أن ترامب أدلى بتصريحات مهينة بحق الزعماء العالميين السود، ومنهم رئيس جنوب إفريقيا الأسبق نيلسون مانديلا، وكذلك بشأن الأقليات في الولايات المتحدة بشكل عام.

مهاجمة السود: عمل كوهين مع ترامب لسنوات قبل أن ينقلب عليه، مثلما ظهر في شهادته أمام الكونغرس العام الماضي قبل مساءلة ترامب، بحسب ما ذكرته وكالة رويترز.

كوهين يقضي الآن عقوبة بالسجن ثلاث سنوات لإدلائه بتصريحات كاذبة أمام الكونغرس، واتهامات أخرى، وفي كتاب من المقرر نشره الأسبوع المقبل بعنوان: "خائن.. مذكرات"، يزعم كوهين أن ترامب وصف مانديلا بأنه زعيم ضعيف.

وفقاً للصحيفة الأمريكية -التي قالت إنها حصلت على نسخة من الكتاب- كتب كوهين أنه عقب وفاة مانديلا عام 2013 تحدث ترامب بألفاظ بذيئة عنه ووصفه بأنه "لم يكن زعيماً".

كما زعم كوهين أن ترامب قال: "أخبرني عن دولة واحدة يديرها شخص أسود ليست خربة. جميعها مراحيض.."، وفق تعبيره.

البيت الأبيض يرد: من جانبها، ردّت المتحدثة باسم البيت الأبيض كيلي ميكانني بالتشكيك في مصداقية كوهين، وقالت في بيان: "مايكل كوهين محامٍ مجرم ومشطوب من جدول المحامين وكذب على الكونغرس. لقد فقد مصداقيته تماماً، ولا غرابة في أن نرى محاولته الأخيرة للاستفادة من الأكاذيب".

في سياق متصل، قالت Washington Post إن كوهين زعم أن ترامب ينبذ الأقليات، وإنه قال خلال حملته الرئاسية لعام 2016 إنه لن يفوز بأصوات الأمريكيين من أصول لاتينية. ونقل كوهين عن ترامب قوله: "مثل السود.. هم أغبياء جداً بدرجة لا تسمح لهم بالتصويت لترامب".

بدوره، ذكر موقع Axios الأمريكي أن كوهين وصف ترامب في كتابه بأنه "كاذب، ومحتال، ومتنمّر، وعنصري، واستغلالي، ومحتال".

كشف الأسرار: كان كوهين قد تعهّد في وقت سابق بكشف كيف تلاعب ترامب في انتخابات عام 2016 بمساعدة روسية في كتابه الجديد.

كوهين كتب في مقدمة كتابه أن "ترامب غشّ في الانتخابات بتواطؤ روسي كما ستكتشفون في هذه الصفحات لأن فعل أي شيء، وأعني أي شيء، من أجل (الفوز) كان دائماً نموذج عمله وأسلوب حياته"، وفقاً لما ذكرته وكالة الأنباء الفرنسية.

كان كوهين قد قال مجازاً إنه يعرف مكان دفن "الهياكل العظمية" (تعبير أمريكي بمعنى الفضائح الخفية) لترامب لأنه دفنها، ووصف ترامب كوهين بأنه "جرذ" وكاذب، في حين قال كوهين إنه يواجه تهديدات متكررة بالقتل من أنصار ترامب.

ويقضي كوهين (53 عاماً) حكماً بالسجن بتهمة التهرّب الضريبي وتقديم بيانات كاذبة وارتكاب مخالفات تتعلق بتمويل الحملة، وكان أحدث اتهام يتعلق بدفع مبالغ مالية لإسكات نساء يزعمن أن ترامب أقام معهن علاقات قبل انتخابات الرئاسة في 2016.

وانتقل كوهين من السجن إلى الإقامة الجبرية بالمنزل في مايو/أيار 2020، خشية أن يلتقط عدوى كوفيد-19، لكنه أُودع السجن مجدداً لفترة وجيزة الشهر الماضي، ثم حكم قاضٍ اتحادي الشهر الماضي بأن كوهين كان موضع انتقام لاعتزامه نشر الكتاب، وأمر بإخلاء سبيله مرة أخرى.