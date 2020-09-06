ضحايا فيضانات السودان يتجاوزون الـ100 وانهيار كلي لنحو 25 ألف منزل

وطنا اليوم-عمان:أعلنت وزارة الداخلية السودانية ارتفاع عدد ضحايا السيول والفيضانات في مختلف الولايات، منذ بداية فصل الخريف لعام ٢٠٢٠، إلى ١٠١ وفاة، و ٤٦ مصابا.

وأوضحت وزارة الداخلية - حسب تقرير للمجلس القومي للدفاع المدني اليوم السبت، أن ٢٤ ألفا و ٥٨٢ منزلا، انهارت بشكل كلي، فيما أنهار بشكل جزئي ٤٠ ألفا و ٤١٥ منزلا، وأشار التقرير إلى تضرر ١٧٩ مرفقا، و ٣٥٤ متجرا ومخزنا، ونفوق ٥٤٨٢ رأس ماشية.

وفصل التقرير الخسائر الحديثة في مختلف الولايات، وأبرزها ولايات الخرطوم، وشمال كردفان (جنوب العاصمة)، والجزيرة (وسط السودان).

الحصيلة مهددة بالارتفاع: بيان الداخلية السوداني، أشار إلى أن الفيضانات والسيول أدت كذلك إلى "انهيار 24 ألفاً و582 منزلاً كلياً، و40 ألفاً و415 جزئياً، إضافة إلى تضرر 179 مرفقاً، و354 من المتاجر والمخازن، ونفوق 5 آلاف و482 من المواشي".

كما حذرت لجنة الفيضانات بوزارة الري والموارد المائية، من أن محطة الخرطوم سجلت السبت أعلى مستوى لنهر النيل بـ17.62 متر، متجاوزة أعلى رقم مسجل (17.26 متر) بـ36 سم.

فيما سجلت محطة شندي (شمال)، السبت، وفق بيان، (18.34 متر) لمستوى النيل والتي تفوق أعلى رقم مسجل (18.7 متر) بـ27 سم.

ويبدأ موسم الأمطار الخريفية في السودان من يونيو/حزيران، ويستمر حتى أكتوبر/تشرين الأول، وتهطل عادة أمطار قوية في هذه الفترة، وتواجه البلاد فيها سنوياً فيضانات وسيولاً واسعة.

حالة الطوارئ:في الساعات الأولى من صباح السبت، ذكرت وكالة السودان الرسمية، أن مجلس الأمن والدفاع أعلن حالة الطوارئ في البلاد لمدة ثلاثة أشهر بسبب الفيضانات كما قرر اعتبار السودان منطقة كوارث طبيعية.

إذ نقلت الوكالة عن وزيرة العمل والتنمية الاجتماعية لينا الشيخ قولها إن الفيضانات أسفرت أيضاً عن إصابة 46 شخصاً، وتضرر أكثر من نصف مليون فرد، وانهيار كلي أو جزئي لأكثر من مئة ألف منزل.

كما أضافت الوزيرة أن معدلات الفيضانات والأمطار المسجلة هذا العام تجاوزت الأرقام القياسية المسجلة في عامي 1946 و1988 مع توقعات باستمرار مؤشرات الارتفاع.

وذكرت الوكالة أن المجلس أعلن أيضاً تشكيل لجنة عليا برئاسة وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لمواجهة تداعيات الفيضانات في خريف العام الجاري.

مساعدات قطرية تركية: إلى ذلك، وبالتزامن مع بلاغ السلطات السودانية، وصلت العاصمة السودانية الخرطوم، طائرة تركية تحمل مساعدات طبية مقدمة من الهلال الأحمر القطري، بالتنسيق مع نظيره التركي، لمواجهة فيروس كورونا.

إذ قال رئيس بعثة الهلال الأحمر التركي سردار يلماز، إن المساعدات المقدمة تأتي ضمن "اتفاقية ثلاثية تم توقيعها قبل نحو شهرين بين الهلال الأحمر التركي والقطري والسوداني، لإيصال مساعدات طبية وإنسانية إلى الخرطوم".

وأضاف يلماز، أن "طائرة مساعدات ثانية، ستصل الخرطوم الإثنين، فيما تصل طائرة ثالثة قريباً".

من جهته، قال رئيس مكتب الهلال الأحمر القطري بالسودان عوض الله حمدان، إن المساعدات التي وصلت اليوم، وهي الدفعة الأولى ضمن الاتفاقية الثلاثية، "تأتي لدعم الجهود السودانية في مكافحة جائحة كورونا".

كما أضاف حمدان، أن "هناك مجهودات لمواصلة الدعم الإنساني للسودان في إطار السيول والفيضانات، ستأتي في شكل مساعدات من الهلال الأحمر القطري".