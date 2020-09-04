الرئيسية | عربي و دولي بومبيو: نجحنا بدفع العرب للاقتناع بأن إسرائيل باقية

وطنا اليوم-عمان:قال وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، إن بلاده أوصلت الدول العربية إلى موقع باتت تقول فيه: "نعرف أن إسرائيل باقية هنا، ومن الطبيعي أننا نتعامل معها".

وفي مقابلة صحفية، نشر موقع الوزارة نصها، قال بومبيو إن "الدول في مختلف أنحاء المنطقة، بما فيها بلدان عربية، منها السودان، تتطلع اليوم إلى الاعتراف بإسرائيل كموطن لليهود، بسبب إدراكها أن هذه الخطوة ستصب في مصلحتها".

وأشار بومبيو إلى أن استراتيجية ترامب، منذ توليه مقاليد الحكم، استندت إلى إجراء مراجعة جذرية لنهج البيت الأبيض تجاه إيران.

وأوضح أن ترامب شرع فورا في بناء تحالف بين الاحتلال ودول الخليج، على قاعدة أن الجانبين يواجهان "خطرا مشتركا من قبل الجمهورية الإسلامية في إيران، وهي أكبر دولة ممولة للإرهاب في العالم"، بحسبه.

وشدد بومبيو على أن هذه المساعي نجحت، موضحا أن "التحالف الذي تم إنشاؤه أدى إلى مستويات مريحة وضعتنا في موقع قالت فيه الدول العربية: نعرف أن إسرائيل باقية هنا، ومن الطبيعي أننا نتعامل معها".

وأعرب عن أمله في أن تحذو مزيد من الدول حذو الإمارات في تطبيع العلاقات مع الاحتلال، مشددا على أن النموذج التقليدي الذي يقضي بضرورة حل القضية الفلسطينية قبل التطبيع "لن يجلب أي خير".

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